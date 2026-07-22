Poznate nove informacije o ulasku Muskove kompanije na tržište BiH

Nakon što je objavljena informacija o tome kako Starlink otvara firmu u Sarajevu te da bi ubrzo moglo započeti i pružanje usluge ovog satelitskog interneta, Ministarstvo prometa i komunikacija podijelilo je nove detalje.

Naime, zastupnik u Predstavničkom domu Federacije BiH Admir Čavalić postavio je pitanje Ministarstvu prometa i komunikacija kada se očekuje dolazak ove usluge u Bosnu i Hercegovinu s obzirom na to da je na stranici Starlinka, na mapi pokrivenosti, BiH označena kao područje gdje bi usluga trebala zaživjeti 2026. godine.

U odgovoru Ministarstva je naglašeno kako je ministar Edin Forto 2025. godine obavio razgovore s predstavnicima kompanije Starlink pri čemu je istaknut obostrani interes za uslugom putem satelitske mreže koju pruža ova kompanija.

Nakon razgovora, napravljen je i konkretan korak.

“Starlink je registrovao pravno lice sa sjedištem u BiH Starlink BH d.o.o. te 22. maja 2026. godine dostavio Regulatornoj agenciji za komunikacije zahtjev za pružanje usluga pristupa internetu radi izdavanja dozvole za obavljanje djelatnosti davaoca pristupa internetu”, navodi se u odgovoru.

Agencija je pokrenula zahtjev za izdavanje dozvole, ali kompanija Starlink BH mora ispuniti dodatne zahtjeve.

“Agencija je izvršila uvid i analizu dostavljene dokumentacije i pozvala podnosioca zahtjeva, u skladu s propisima, na kompletiranje i dopunu odgovarajućih elemenata zahtjeva, kako bi se po zahtjevu moglo dalje postupati. Postupak rješavanja po navedenom zahtjevu je u toku.”