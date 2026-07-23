Hiljade ljudi prate ovaj avion u stvarnom vremenu

Hiljade ljudi prate let aviona Airbus A350-1000ULR, posebno izrađenog za australsku aviokompaniju Qantas u okviru projekta Sunrise, čiji je cilj uspostaviti direktne letove između Sydneya i Londona te Sydneya i New Yorka, bez međuslijetanja.
Projekt Sunrise prvi je put predstavljen 2017. godine, a ove sedmice Qantas je u Airbusovom proizvodnom pogonu u Toulouseu predstavio svoj prvi avion ultradugog dometa. Tom prilikom najavljeno je da će direktna linija između Sydneya i Londona biti uspostavljena u oktobru 2027. godine, piše CNN.
Avion je u četvrtak krenuo na svoje prvo putovanje iz Toulousea prema Melbourneu u Australiji. Poletio je iz Francuske u 7:33 sati po lokalnom vremenu, a let bi trebao trajati 19 sati. Slijetanje u Melbourne očekuje se u petak oko 10:30 sati.
Očekuje se da će Airbus A350-1000ULR imati najveći domet leta do sada. Prema podacima platforme Flightradar24, ovaj let je ubrzo postao najpraćeniji, a u jednom trenutku pratilo ga je više od 10.000 ljudi.
Hiljade ljudi prate let aviona Airbus A350-1000ULR, posebno izrađenog za australsku aviokompaniju Qantas u okviru projekta Sunrise, čiji je cilj uspostaviti direktne letove između Sydneya i Londona te Sydneya i New Yorka, bez međuslijetanja.
Projekt Sunrise prvi je put predstavljen 2017. godine, a ove sedmice Qantas je u Airbusovom proizvodnom pogonu u Toulouseu predstavio svoj prvi avion ultradugog dometa. Tom prilikom najavljeno je da će direktna linija između Sydneya i Londona biti uspostavljena u oktobru 2027. godine, piše CNN.
Avion je u četvrtak krenuo na svoje prvo putovanje iz Toulousea prema Melbourneu u Australiji. Poletio je iz Francuske u 7:33 sati po lokalnom vremenu, a let bi trebao trajati 19 sati. Slijetanje u Melbourne očekuje se u petak oko 10:30 sati.
Očekuje se da će Airbus A350-1000ULR imati najveći domet leta do sada. Prema podacima platforme Flightradar24, ovaj let je ubrzo postao najpraćeniji, a u jednom trenutku pratilo ga je više od 10.000 ljudi.
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