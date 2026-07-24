Kasumović objavio dokaz o uplati 2,13 miliona KM: “JP Grijanje više nema obaveza, čekamo naredni korak”

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović objavio je da je Javno preduzeće “Grijanje” d.o.o. Zenica izvršilo uplatu cjelokupnog duga prema Toplani Zenica, uz poruku da ovo preduzeće više nema nikakvih obaveza.

Uz objavu je priložio i ispis naloga iz BBI Banke, iz kojeg je vidljivo da je 24. jula izvršena uplata u iznosu od 2.133.442,08 KM na račun Toplane Zenica d.o.o.

Kasumović je kratko poručio:

“Obećano – ispunjeno ✔️ Javno preduzeće ‘Grijanje’ d.o.o. Zenica više nema obaveza, čekamo naredni korak.”

Ova uplata uslijedila je dan nakon što su predstavnici Sindikata i radnika Toplane uputili dopis JP “Grijanje” tražeći hitnu uplatu kompletnog duga kako bi bila omogućena isplata plata zaposlenima za juni 2026. godine.

U dopisu su radnici naveli da im je obećano kako će, nakon što JP “Grijanje” izmiri dugovanja, uslijediti deblokada računa Toplane, čime bi se stvorili uslovi za isplatu plata. Također su naveli da im je obećana i isplata plate za juli do 10. augusta, ukoliko sadašnja uprava Nove Željezare Zenica ostane na svojim funkcijama.

Prilikom jučerašnje objave dopisa Kasumović je poručio da “radnici olako vjeruju lažnim obećanjima”, istovremeno najavivši da će JP “Grijanje” izvršiti uplatu kompletnog iznosa.

Današnjom objavom gradonačelnik smatra da je gradsko javno preduzeće ispunilo svoju obavezu, dok je pažnju usmjerio na naredne poteze odgovornih u Toplani i Novoj Željezari.

Ostaje da se vidi hoće li nakon izvršene uplate doći do deblokade računa Toplane i isplate zaostalih plata radnicima, što je bio osnovni razlog zbog kojeg su predstavnici zaposlenih uputili zahtjev JP “Grijanje”.