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Hodžić: “Protiv mene nikada nije ni pokrenuta istraga, prijave su bile neutemeljene”

Hodžić: “Protiv mene nikada nije ni pokrenuta istraga, prijave su bile neutemeljene”

Direktor Regionalne direkcije BH Telecoma u Zenici Haris Hodžić oglasio se na društvenim mrežama, navodeći da je na kućnu adresu zaprimio pravomoćno rješenje kojim je, kako tvrdi, potvrđeno da protiv njega nikada nije ni pokrenuta istraga.

Prema njegovim riječima, Kantonalno tužilaštvo je nakon provedenih predistražnih radnji i uvida u prikupljene spise i dokaze zaključilo da ne postoje zloupotrebe, nezakonita postupanja niti osnovane sumnje iznesene u anonimnim prijavama koje su ranije bile predmet medijskih napisa.

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„Savjest mi je čista, diploma i stečeno znanje svjedok, a karakter garant da su iskompleksirani politički pokušaji moje diskreditacije uzaludni“, poručio je Hodžić.

Podsjetio je da je i prije godinu dana tvrdio kako su tekstovi o njemu zasnovani na anonimnim prijavama, neistinama i neprovjerenim informacijama, ističući da je svjesno odlučio da ne vodi „medijske ratove“, već da prepusti institucijama da utvrde činjenice.

U objavi je naveo da su anonimne prijave sadržavale, kako tvrdi, brojne laži i konstrukcije s ciljem njegove političke i profesionalne diskreditacije, a da su ih potom, prema njegovim riječima, prenosili pojedini mediji.

Kao primjere optužbi koje odbacuje izdvojio je tvrdnje da je mijenjao sistematizaciju radnih mjesta kako bi nekome pogodovao, da je Federalna uprava policije pretresala prostorije BH Telecoma u Zenici, da je nezakonito zapošljavao pojedine osobe, koristio istovremeno naknadu za prijevoz i službeno vozilo te da je zaposlio svoju suprugu.

Hodžić tvrdi da njegova supruga u BH Telecomu radi duže od njega te da su se upravo u toj kompaniji upoznali. Odbacio je i navode da je putem sponzorstava trgovao utjecajem ili pogodovao pojedincima.

„Ovaj slučaj svjedoči koliko lahko jedna individua može biti neosnovano izložena medijskom linču na osnovu političkih anonimnih prijava, ali i koliko je važno vjerovati nadležnim institucijama, a ne unaprijed donositi sud na osnovu medijskih naslova“, naveo je.

Na kraju objave zahvalio je nadležnim institucijama na, kako je rekao, profesionalnom i nepristrasnom radu te poručio da će nastaviti obavljati svoj posao odgovorno i transparentno, uvjeren da su istina i čista savjest najbolji odgovor na pokušaje političke i profesionalne diskreditacije.

Direktor Regionalne direkcije BH Telecoma u Zenici Haris Hodžić oglasio se na društvenim mrežama, navodeći da je na kućnu adresu zaprimio pravomoćno rješenje kojim je, kako tvrdi, potvrđeno da protiv njega nikada nije ni pokrenuta istraga.

Prema njegovim riječima, Kantonalno tužilaštvo je nakon provedenih predistražnih radnji i uvida u prikupljene spise i dokaze zaključilo da ne postoje zloupotrebe, nezakonita postupanja niti osnovane sumnje iznesene u anonimnim prijavama koje su ranije bile predmet medijskih napisa.

Preporučeno
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Potvrđena odluka: Kantonalni sud odbio žalbe Vlade FBiH i Grada Zenice, nema vanredne uprave u Novoj Željezari
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„Savjest mi je čista, diploma i stečeno znanje svjedok, a karakter garant da su iskompleksirani politički pokušaji moje diskreditacije uzaludni“, poručio je Hodžić.

Podsjetio je da je i prije godinu dana tvrdio kako su tekstovi o njemu zasnovani na anonimnim prijavama, neistinama i neprovjerenim informacijama, ističući da je svjesno odlučio da ne vodi „medijske ratove“, već da prepusti institucijama da utvrde činjenice.

U objavi je naveo da su anonimne prijave sadržavale, kako tvrdi, brojne laži i konstrukcije s ciljem njegove političke i profesionalne diskreditacije, a da su ih potom, prema njegovim riječima, prenosili pojedini mediji.

Kao primjere optužbi koje odbacuje izdvojio je tvrdnje da je mijenjao sistematizaciju radnih mjesta kako bi nekome pogodovao, da je Federalna uprava policije pretresala prostorije BH Telecoma u Zenici, da je nezakonito zapošljavao pojedine osobe, koristio istovremeno naknadu za prijevoz i službeno vozilo te da je zaposlio svoju suprugu.

Hodžić tvrdi da njegova supruga u BH Telecomu radi duže od njega te da su se upravo u toj kompaniji upoznali. Odbacio je i navode da je putem sponzorstava trgovao utjecajem ili pogodovao pojedincima.

„Ovaj slučaj svjedoči koliko lahko jedna individua može biti neosnovano izložena medijskom linču na osnovu političkih anonimnih prijava, ali i koliko je važno vjerovati nadležnim institucijama, a ne unaprijed donositi sud na osnovu medijskih naslova“, naveo je.

Na kraju objave zahvalio je nadležnim institucijama na, kako je rekao, profesionalnom i nepristrasnom radu te poručio da će nastaviti obavljati svoj posao odgovorno i transparentno, uvjeren da su istina i čista savjest najbolji odgovor na pokušaje političke i profesionalne diskreditacije.

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IzvorZenit.ba

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