Tri osobe uhapšene u Zenici zbog sumnje na posjedovanje opojnih droga

Službenici Policijske uprave I Zenica tokom 20. jula 2026. godine na tri različite lokacije u gradu lišili su slobode tri osobe kod kojih je pronađena materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu.

Prva intervencija zabilježena je u 9:20 sati u ulici Blatuša, gdje su policijski službenici Policijske stanice Centar izvršili pregled osobe inicijala B.A. (1987.) iz Zenice. Tom prilikom pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”, B.A. je lišen slobode, zadržan u prostorijama za zadržavanje, a nad njim je provedena kriminalistička obrada.

Istog dana, u 16:00 sati, u ulici Londža, službenici Policijske stanice Centar izvršili su pregled osobe J.E. (2000.) iz Zenice. Tokom pregleda pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, nakon čega je i ova osoba lišena slobode zbog sumnje na isto krivično djelo. Nad J.E. je također zavedena kriminalistička obrada.

Treće hapšenje izvršeno je u 22:20 sati u ulici Aleja šehida, gdje su policijski službenici Policijske stanice Crkvice prilikom pregleda osobe B.E. (1998.) iz Zenice pronašli materiju koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. I on je lišen slobode zbog sumnje na krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga”, te je zadržan u prostorijama za zadržavanje, gdje je nad njim provedena kriminalistička obrada.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona navode da su u sva tri slučaja poduzete zakonom predviđene mjere i radnje, a daljnji rad na dokumentovanju ovih događaja je u toku.