Isplaćene studentske stipendije za akademsku 2025/2026. godinu

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona danas je izvršilo isplatu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2025/2026. godinu.

Isplata stipendija realizovana je nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala sredstva za ovu namjenu u Budžetu Kantona.

Pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1.311 studenata, a stipendije su isplaćene jednokratno u iznosu od 1.050 KM. Dodatno, 100 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja i ostvaruju propisani prosjek ocjena dobilo je i novčanu nagradu u istom iznosu.

Za realizaciju ovog programa Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je 1.481.550 KM, potvrđujući opredijeljenost da kontinuirano ulaže u obrazovanje, podršku mladima i stvaranje boljih uslova za njihovo školovanje.