Ukupno podjela

Posljednje objavljeno

KulturaSaopštenja za javnostVijestiZDKZenica

Isplaćene studentske stipendije za akademsku 2025/2026. godinu

Isplaćene studentske stipendije za akademsku 2025/2026. godinu

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona danas je izvršilo isplatu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2025/2026. godinu.

Isplata stipendija realizovana je nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala sredstva za ovu namjenu u Budžetu Kantona.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Isplaćena četvrta rada boračkih stipendija za 1.326 studenata u ZDK
Stipendija, Studenti
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Objavljena konačna lista dobitnika stipendija za akademsku 2025/2026. godinu u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 17.07.2026
Vlada ZDK odobrila blizu 4 miliona KM za zapošljavanje mladih, poljoprivredu, boračku populaciju i socijalnu zaštitu

Pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1.311 studenata, a stipendije su isplaćene jednokratno u iznosu od 1.050 KM. Dodatno, 100 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja i ostvaruju propisani prosjek ocjena dobilo je i novčanu nagradu u istom iznosu.

Za realizaciju ovog programa Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je 1.481.550 KM, potvrđujući opredijeljenost da kontinuirano ulaže u obrazovanje, podršku mladima i stvaranje boljih uslova za njihovo školovanje.

Ministarstvo finansija Zeničko-dobojskog kantona danas je izvršilo isplatu studentskih stipendija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za akademsku 2025/2026. godinu.

Isplata stipendija realizovana je nakon što je Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala sredstva za ovu namjenu u Budžetu Kantona.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Isplaćena četvrta rada boračkih stipendija za 1.326 studenata u ZDK
Stipendija, Studenti
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Objavljena konačna lista dobitnika stipendija za akademsku 2025/2026. godinu u Zenici
Zeničko-dobojski kanton 17.07.2026
Vlada ZDK odobrila blizu 4 miliona KM za zapošljavanje mladih, poljoprivredu, boračku populaciju i socijalnu zaštitu

Pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 1.311 studenata, a stipendije su isplaćene jednokratno u iznosu od 1.050 KM. Dodatno, 100 studenata koji studiraju deficitarna zanimanja i ostvaruju propisani prosjek ocjena dobilo je i novčanu nagradu u istom iznosu.

Za realizaciju ovog programa Vlada Zeničko-dobojskog kantona izdvojila je 1.481.550 KM, potvrđujući opredijeljenost da kontinuirano ulaže u obrazovanje, podršku mladima i stvaranje boljih uslova za njihovo školovanje.

Pratite nas i na Twitteru, Facebooku i Instagramu.

Dodaj Zenit.ba među omiljene izvore na Googleu
IzvorSaopštenje za javnost

Pročitajte još...

Zenica
very heavy rain
24.2 ° C
24.2 °
24.2 °
66%
1.2m/s
50%
pon
27 °
uto
27 °
sri
24 °
čet
26 °
pet
20 °