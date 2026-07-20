Zastava BiH se ponovo vijorila na zatvaranju SP (VIDEO)

Sinoć je održano veliko finale Svjetskom prvenstva u fudbalu i titulu prvaka svijeta odnijela je reprezentacija Španije koja je itekako dominirala u igri protiv Argentine. Ipak, ono što je također privuklo pažnju jeste zastava Bosne i Hercegovine koja se vijorila ponovo prilikom zatvaranja Mundijala.

Naime, tokom uvodne ceremonije na SP i nastupa Nicole Schrezinger, Robbieja Williamsa i Laure Pausini nekoliko puta u kadrovima vidjela se plavo-žuta zastava koja nas je podsjetila na ogroman uspjeh koji su reprezentativci BiH donijeli našoj državi i to ne samo u sportskom smislu.

“Vjerovatno niko neće uspjeti sabrati koliko je uspjeh naše reprezentacije podigao popularnost Bosne i Hercegovine globalno. Marketišne agencije pišu kako su Zmajevi i pjesma Dubioze Kolektiv srušili popularnost koju ne mogu postići ni kampanje sa milionskim budžetima. Na nama je svima da nastavimo svojim primjerom na najbolji način promovisati svoju državu, kako unutar granica BiH, tako i širom svijeta. Jer kao da Bosnu i Hercegovinu i sve što imamo često uzimamo zdravo za gotovo. Državu koja ima probleme, ali koja nudi sasvim dovoljan temelj i okvir da svi doprinosimo njenom napretku, a samim tim i napretku naših života”, piše Reprezentacija.ba.

Važno je istaći da će povratak i uspjeh nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026. godine ostati upisani zlatnim slovima u historiju bh. sporta.

Do tog uspjeha Zmajevi su stigli spektakularnim pobjedama u baražu protiv Velsa (5:3) i Italije (5:2).

Na završnom turniru u Sjevernoj Americi, bh. reprezentativci su sa selektorom Sergejem Barbarezom na kormilu izborili nastup u Grupi B, gdje su nakon remija s Kanadom (1:1) i poraza od Švicarske (1:4) savladali Katar sa 3:1, predvođeni fantastičnim 18-godišnjim Kerimom Alajbegovićem.

Sa četiri osvojena boda, BiH je prvi put u svojoj historiji prošla grupnu fazu Mundijala i plasirala se u šesnaestinu finala, gdje je u borbenoj utakmici zaustavljena od domaćina SAD-a (0:2), čime je ova generacija upisala najveći reprezentativni rezultat još od Brazila 2014. godine.