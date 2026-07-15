Vlada ZDK i ZEPS nastavljaju strateško partnerstvo

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministar za privredu Semir Šibonjić primili su danas u radnu posjetu predstavnike Međunarodnog generalnog BH sajma ZEPS – generalnog direktora Elvira Ajanovića, izvršnog direktora Sanela Ibrića i direktora korporativnih komunikacija Adisa Hasakovića.

Na sastanku je razgovarano o pripremama za ovogodišnji Međunarodni generalni BH sajam ZEPS, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, kao i o nastavku saradnje između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i menadžmenta ove privredne manifestacije.

Posebna pažnja posvećena je inicijativi za izgradnju savremenog sajamsko-kongresnog centra u Zenici, koji bi omogućio organizaciju međunarodnih sajmova, kongresa i drugih poslovnih događaja tokom cijele godine, čime bi se dodatno unaprijedili privredni potencijali Zenice, Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine.

Premijer Nezir Pivić istakao je da Vlada Zeničko-dobojskog kantona prepoznaje značaj ZEPS-a kao jednog od najvažnijih privrednih događaja u Bosni i Hercegovini te da će i u narednom periodu nastaviti pružati podršku njegovom razvoju.

– ZEPS je ponos Zenice, Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine. Kontinuirano podržavamo njegov razvoj jer znamo da snažna poslovna platforma znači nove investicije, nova partnerstva i nove prilike za domaću privredu. Ideja izgradnje modernog sajamsko-kongresnog centra predstavlja razvojni iskorak koji zaslužuje punu pažnju – kazao je premijer Pivić.

Ministar za privredu Semir Šibonjić naglasio je da je jačanje poslovnog povezivanja jedan od prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

– Naša poruka je jasna – Business First. Obećali smo da ćemo vratiti ZEPS i to smo ispunili. Danas više nema dileme da je ZEPS ponovo mjesto gdje se stvaraju poslovne prilike, povezuju domaće i strane kompanije i otvaraju vrata novim investicijama. Nastavit ćemo biti snažan partner sajmu koji iz godine u godinu potvrđuje svoj međunarodni značaj – rekao je ministar Šibonjić.

Izvršni direktor ZEPS-a Sanel Ibrić zahvalio je Vladi Zeničko-dobojskog kantona na kontinuiranoj podršci te istakao da pripreme za ovogodišnje izdanje sajma teku prema planu.

– Nakon povratka ZEPS-a potpuno je jasno da ova manifestacija izrasta u jednu od najznačajnijih poslovnih platformi u ovom dijelu Evrope. Interesovanje za ovogodišnji ZEPS je izuzetno veliko i popunjenost sajamskih kapaciteta već je dostigla 90 posto. Zbog velikog broja prijavljenih izlagača planirano je i proširenje sajamskog prostora. Kontinuirana podrška Vlade ZDK daje dodatnu snagu našim razvojnim planovima, a vizija izgradnje sajamsko-kongresnog centra predstavlja značajan iskorak za razvoj Zenice, Zeničko-dobojskog kantona i Bosne i Hercegovine – kazao je Ibrić.

Na sastanku je zaključeno da će Vlada Zeničko-dobojskog kantona i menadžment ZEPS-a nastaviti intenzivnu saradnju na realizaciji zajedničkih razvojnih projekata s ciljem jačanja privrede, privlačenja novih investicija i unapređenja poslovnog ambijenta u Zeničko-dobojskom kantonu.