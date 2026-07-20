Zijahu Sokoloviću nagrada za životno djelo

Cinehill festival, jedan od najoriginalnijih filmskih festivala u regiji, bit će održan od 21. do 26. jula u Fužinama, u Hrvatskoj.

Nastao na bogatoj tradiciji Motovun Film Festivala, Cinehill njeguje autorski i nezavisni film, afirmiše manje kinematografije i nove autorske glasove, a svojim jedinstvenim konceptom projekcija u prirodnom ambijentu Gorskog kotara izdvaja se kao jedan od najautentičnijih filmskih festivala u ovom dijelu Evrope.

Ovogodišnja nagrada “50 godina”, koja se dodjeljuje filmskim profesionalcima za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti tokom pola stoljeća stvaralaštva, bit će uručena istaknutom bosanskohercegovačkom glumcu Zijahu Sokoloviću.

Tim povodom festival će prirediti poseban program posvećen njegovoj bogatoj karijeri, u okviru kojeg će biti prikazani filmovi “Šarm birokratije” Vefika Hadžismajlovića, restauriran posebno za ovu priliku, “Jasmina” Nedžada Begovića i “Paviljon” Dine Mustafića, u kojem Sokolović ostvaruje jednu od zapaženih uloga.

“Nagradu ‘50 godina’ dodjeljujemo ljudima koji su preživjeli pola stoljeća u našoj kinematografiji. Zijah Sokolović nije samo preživio, nego ju je trajno obilježio velikom širinom i moćnim ulogama, od kojih ćemo neke vidjeti i u mini-retrospektivi koju mu pripremamo. Kao jedan od vodećih glasova regionalnog filma, ali i pozorišta i televizije, Zijah nas trajno inspiriše i podsjeća na snagu neslomljivog duha naših naroda, koju čitavim svojim bićem utjelovljuje”, rekla je kreativna direktorica Cinehilla, Milena Zajović.

U četvrtak, 23. jula u 17 sati, bit će održan i razgovor sa Zijahom Sokolovićem, koji će voditi filmski kritičar Miroljub Vučković.

Bosna i Hercegovina bit će zastupljena i u glavnom takmičarskom programu kroz manjinsku koprodukciju „Majka“ rediteljice Teone Strugar Mitevske, nastalu u koprodukciji Sjeverne Makedonije, Belgije, Švedske, Danske i Bosne i Hercegovine. Film, premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Veneciji, donosi intiman portret Majke Tereze, istražujući ljudsku stranu jedne od najpoznatijih historijskih ličnosti 20. stoljeća.

U programu “Iz Gore gori”, posvećenom ovogodišnjoj zemlji partneru – Crnoj Gori, bit će prikazan i film “Vidra“ Srđana Vuletića, također manjinska koprodukcija Bosne i Hercegovine.

Film prati šesnaestogodišnju Hanu koja se, nakon očeve smrti, suočava s patrijarhalnim pritiscima porodice i nasiljem koje je primorava da odluči hoće li šutjeti ili će se suprotstaviti nepravdi.

Program Cinehilla istovremeno potvrđuje i značaj regionalne saradnje u filmskoj produkciji. Brojna ostvarenja predstavljena na festivalu nastala su kao međunarodne koprodukcije, a regionalni autori i producenti posljednjih godina sve intenzivnije sarađuju s partnerima iz Evrope, doprinoseći razvoju zajedničkog filmskog prostora.

Cinehill se održava u suorganizaciji s Općinom Fužine, a podržavaju ga Primorsko-goranska županija, Turistička zajednica Kvarnera i Hrvatski audiovizualni centar.