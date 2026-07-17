Vlada ZDK odobrila blizu 4 miliona KM za zapošljavanje mladih, poljoprivredu, boračku populaciju i socijalnu zaštitu

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na danas održanoj 137. sjednici, kojom je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu od blizu 4 miliona KM za podršku zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti boračke populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane kantona.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da među najznačajnijim odlukama izdvaja finansiranje Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS i SSS u 2026. godini, za koji je izdvojeno 800.000,00 KM.

– Ovo je dokaz da Vlada Zeničko-dobojskog kantona vodi računa o mladim ljudima, njihovom prvom zaposlenju i stvaranju uslova da što prije steknu status pripravnika i obave pripravnički staž, koji je neophodan za dalje profesionalno i stručno usavršavanje – rekao je premijer Pivić.

Dodao je da je Vlada odobrila i 80.000,00 KM za rad reprezentativnih organizacija osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata, kao i 39.098,00 KM za pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera.

Značajna sredstva odobrena su i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar Jasmin Čajić naglasio je da je usvojena odluka o dodjeli 2.387.473,00 KM za podršku registrovanim farmama goveda.

– Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650,00 KM po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150,00 KM po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni podsticaj od 10 posto za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 proizvođača – kazao je ministar Čajić.

Na prijedlog ovog ministarstva odobreno je i 14.960,00 KM za provođenje mjera preventivne vakcinacije goveda protiv crnog prišta te 35.897,00 KM za podršku nerealizovanim zahtjevima iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima.

U okviru Ministarstva za boračka pitanja odobreno je 39.849,75 KM za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije za period april–juni 2026. godine, dok su ratnim vojnim invalidima iz Olova i Zenice odobrena sredstva za nabavku ortopedskih pomagala u ukupnom iznosu od 32.862,00 KM.