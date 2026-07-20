Večeras svečani doček Kerima Alajbegovića u Bugojnu

Bugojno i cijela Bosna i Hercegovina večeras će imati priliku pozdraviti jednu od najvećih mladih zvijezda evropskog nogometa Kerima Alajbegovića koji se vraća kući nakon briljantnih nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Mladi bh. reprezentativac dolazi u svoj rodni grad kako bi se lično zahvalio sugrađanima na ogromnoj podršci koju je osjećao tokom cijelog ciklusa kvalifikacija i historijskog nastupa na Mundijalu.

Svečani doček zakazan je za večeras s početkom u 19:00 sati na platou Kulturno-sportskog centra (KSC) Bugojno.

Upravo je na ovoj lokaciji tokom prvenstva vladala sjajna atmosfera u fan-zoni pa organizatori pozivaju građane da ponovo u istom broju ispune kultno okupljalište.

Za vrhunsku atmosferu i vođenje cjelokupnog programa bit će zadužen poznati sportski komentator Marjan Mijajlović.

Očekuje se da će plato KSC-a biti ispunjen do posljednjeg mjesta navijačima iz svih krajeva države koji žele stisnuti ruku novom lideru nacionalnog tima.

Dolazak Alajbegovića u Bugojno predstavlja krunu nezaboravnog nogometnog ljeta koje je ujedinilo sve ljubitelje sporta u Bosni i Hercegovini.