Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Aktuelne prvakinje Bosne i Hercegovine nastavljaju slagati tim za novu sezonu. KK Jumper Taurus zvanično je predstavio Saru Heljić Čamdžić kao novo pojačanje za takmičarsku sezonu 2026/2027.
Riječ je o dugogodišnjoj reprezentativki Bosne i Hercegovine koja iza sebe ima bogatu igračku karijeru i međunarodno iskustvo. Tokom dosadašnje karijere nastupala je za klubove u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Hrvatskoj, a dugi niz godina standardna je članica seniorske reprezentacije BiH.
Posebno vrijedno iskustvo stekla je nastupima u FIBA EuroCupu, jednom od najjačih evropskih klupskih takmičenja, gdje je igrala protiv kvalitetnih evropskih ekipa.
Iz zeničkog kluba ističu da će Heljić Čamdžić donijeti dodatnu čvrstinu pod košem, sigurnost u skoku, veliko iskustvo i pobjednički mentalitet, što bi trebalo predstavljati značajan adut u odbrani titule prvaka Bosne i Hercegovine, ali i u izazovima koji očekuju ekipu u narednoj sezoni.
– Sara, dobro došla u KK Jumper Taurus! Baš je super biti Jumper! – poručili su iz kluba prilikom predstavljanja novog pojačanja.
Aktuelne prvakinje Bosne i Hercegovine nastavljaju slagati tim za novu sezonu. KK Jumper Taurus zvanično je predstavio Saru Heljić Čamdžić kao novo pojačanje za takmičarsku sezonu 2026/2027.
Riječ je o dugogodišnjoj reprezentativki Bosne i Hercegovine koja iza sebe ima bogatu igračku karijeru i međunarodno iskustvo. Tokom dosadašnje karijere nastupala je za klubove u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Hrvatskoj, a dugi niz godina standardna je članica seniorske reprezentacije BiH.
Posebno vrijedno iskustvo stekla je nastupima u FIBA EuroCupu, jednom od najjačih evropskih klupskih takmičenja, gdje je igrala protiv kvalitetnih evropskih ekipa.
Iz zeničkog kluba ističu da će Heljić Čamdžić donijeti dodatnu čvrstinu pod košem, sigurnost u skoku, veliko iskustvo i pobjednički mentalitet, što bi trebalo predstavljati značajan adut u odbrani titule prvaka Bosne i Hercegovine, ali i u izazovima koji očekuju ekipu u narednoj sezoni.
– Sara, dobro došla u KK Jumper Taurus! Baš je super biti Jumper! – poručili su iz kluba prilikom predstavljanja novog pojačanja.
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