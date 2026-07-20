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Objavljena konačna lista dobitnika stipendija za akademsku 2025/2026. godinu u Zenici

Objavljena konačna lista dobitnika stipendija za akademsku 2025/2026. godinu u Zenici

Stipendija, Studenti

Redovni studenti s područja Zenice koji su aplicirali za dodjelu stipendija u akademskoj 2025/2026. godini od danas mogu provjeriti rezultate konkursa, nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu stipendija.

Prema donesenoj odluci, stipendija za akademsku 2025/2026. godinu iznosi 1.050 konvertibilnih maraka po studentu, a bit će isplaćena jednokratno, u bespovratnom iznosu. Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja i imaju prosjek ocjena najmanje 8,3 ili ekvivalent, dodjeljuje se i dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

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Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, kao i lista kandidata koji nisu ispunili uslove konkursa, objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Zenica.

Iz Gradske uprave podsjećaju da svi aplikanti imaju pravo podnijeti žalbu na konačnu listu Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe za kulturu, sport i društvene djelatnosti Grada Zenica, u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Zenica.

Redovni studenti s područja Zenice koji su aplicirali za dodjelu stipendija u akademskoj 2025/2026. godini od danas mogu provjeriti rezultate konkursa, nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona donijelo Odluku o utvrđivanju visine stipendije i broja rata za isplatu stipendija.

Prema donesenoj odluci, stipendija za akademsku 2025/2026. godinu iznosi 1.050 konvertibilnih maraka po studentu, a bit će isplaćena jednokratno, u bespovratnom iznosu. Studentima koji studiraju za deficitarna zanimanja i imaju prosjek ocjena najmanje 8,3 ili ekvivalent, dodjeljuje se i dodatna novčana nagrada u visini stipendije.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Otvoren stečajni postupak nad kompanijom “Tehnomax” iz Zenice
Zeničko-dobojski kanton 17.07.2026
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Policija pretresla stan i automobil u Zenici: Pronađena droga, uhapšen 36-godišnjak

Konačna lista studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju, kao i lista kandidata koji nisu ispunili uslove konkursa, objavljene su na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Zenica.

Iz Gradske uprave podsjećaju da svi aplikanti imaju pravo podnijeti žalbu na konačnu listu Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, putem Službe za kulturu, sport i društvene djelatnosti Grada Zenica, u roku od osam dana od dana objavljivanja konačne liste na oglasnoj ploči i web stranici Grada Zenica.

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IzvorSaopštenje za javnost

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