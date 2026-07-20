Privremeno obustavljeno zaprimanje prijava za subvencije energetske efikasnosti u ZDK

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona privremeno je obustavilo zaprimanje novih prijava po Javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru. Odluka se primjenjuje od 17. jula 2026. godine.

Kako je saopćeno iz Ministarstva, odluka je donesena nakon analize dosadašnjeg toka implementacije Javnog poziva, broja zaprimljenih i obrađenih prijava, dinamike njihove administrativne obrade, pristiglih zahtjeva za realizaciju odobrenih mjera te raspoloživih finansijskih sredstava. Cilj privremene obustave je završetak administrativne obrade svih već pristiglih prijava i utvrđivanje preostalih sredstava za nastavak realizacije programa.

Do dana donošenja obavještenja zaprimljene su ukupno 2.044 prijave, od kojih je administrativno obrađeno 1.600, dok su preostale još u postupku obrade. Zbog toga, navode iz Ministarstva, trenutno nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li raspoloživa sredstva mogu pokriti sve pristigle zahtjeve.

Prijave koje su poslane poštom najkasnije do dana objave obavještenja smatrat će se blagovremenim i bit će razmatrane u skladu s pravilima Javnog poziva. S druge strane, prijave predate na protokol Vlade ZDK ili poslane poštom nakon objave ovog obavještenja neće biti razmatrane, već će neotvorene biti vraćene podnosiocima.

Iz Ministarstva ističu da će, nakon završetka administrativne obrade svih pristiglih prijava i procjene raspoloživih finansijskih sredstava, javnost putem službene web stranice Vlade Zeničko-dobojskog kantona biti blagovremeno obaviještena o nastavku zaprimanja novih prijava ili o njihovoj konačnoj obustavi, u zavisnosti od rezultata izvršene procjene.