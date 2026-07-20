Državljanin BiH osumnjičen za ubistvo supruge u Sloveniji

Policijska uprava Celje je objavila da traži neidentifikovanog 39-godišnjeg državljana Bosne i Hercegovine, koji je osumnjičen za ubistvo koje se desilo sinoć.

Kako navode iz PU Celje, osumnjičeni je i dalje u bijegu i od građana koji žive u blizini ovog mjesta su zatražili pomoć.

“Osumnjičeni je visok oko dva metra. Odjeven je u farmerke i crnu majicu kratkih rukava. Na nogama ima crne cipele”, navodi se u opisu osumnjičenog.

Istakli su i da se radi o opasnoj i nepredvidivoj osobi te su upozorili građane koji ga vide da mu ne prilaze, već da kontaktiraju policiju.

Prema navodima medija u Sloveniji, državljanin BiH je osumnjičen da je usmrtio svoju suprugu nožem, ali iz policije nisu otkrivali detalje zločina.