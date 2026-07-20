Isplaćena četvrta rada boračkih stipendija za 1.326 studenata u ZDK

Vlada Zeničko-dobojskog kantona osigurala je sredstva te gradovima i općinama doznačila sredstva za isplatu četvrte rate stipendija Ministarstva za boračka pitanja za 1.326 studenata-branilaca i članova njihovih porodica redovnog i samofinansirajućeg studija prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja za studijsku 2025/2026.godinu u iznosu od 232.075,00 KM. Obaveza jedinica lokalne samouprave je da sredstva isplate korisnicima stipendija.

Po lokalnim zajednicama, najveći broj korisnika stipendija je u Zenici 303 (53.012,50 KM), Visokom 177 (30.787,50 KM), Žepču 167 (29.462,50 KM), Zavidovićima 153 (27.037,50 KM), Tešnju 126 (22.025,00 KM), Kaknju 119 (20.462,50 KM), Maglaju 78 (13.375,00 KM), Brezi 61 (10.737,00 KM), Olovu 46 (8.275,00 KM), Doboj Jugu 41 (7.187,50 KM), Varešu 32 (5.600,00 KM) i Usori 23 (4.112,50 KM).

“Ovo ministarstvo unazad nekoliko godina dodjeljuje stipendiju svim studentima koji ispunjavanju propisane uslove iz Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovi porodica. Stipendije se isplaćuju u osam jednakih rata, a njihov iznos povećan je u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 1.100 KM za prvu godinu studija te 1.500 KM za drugu i više godine studija”, ističe resorni ministar Adnan Sirovica.