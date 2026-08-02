Nakon otkaza za bošnjačke radnike: JP Komunalno Mostar raspisalo konkurs za prijem novih zaposlenika

Nakon što je krajem jula javnost u Bosni i Hercegovini potresla odluka JP “Komunalno” Mostar da uruči otkaze grupi radnika, među kojima su svi bili Bošnjaci, ovo javno preduzeće raspisalo je novi javni oglas za prijem zaposlenika.

Vršilac dužnosti direktora J.P. “Komunalno” d.o.o. Mostar 30. jula raspisao je javni oglas za prijem radnika na neodređeno i određeno vrijeme.

Prema oglasu, traže se radnici za ukupno deset različitih pozicija, među kojima su šef radne jedinice, šef odjela za javnu čistoću, saradnik za obračun plaća i materijalno knjigovodstvo, poslovođa u mehanizaciji i skladištu, rukovalj građevinskim strojevima, vozači C kategorije, građevinski radnici, kao i radnici na održavanju zelenih površina, ručnom održavanju čistoće i prikupljanju otpada.

Podsjećamo, prije nekoliko dana JP “Komunalno” Mostar otpustilo je 18 radnika, a svi otpušteni bili su Bošnjaci. Uprava preduzeća tvrdila je da su otkazi uslijedili zbog teže povrede radne obaveze i odbijanja izvršavanja radnih zadataka, dok su otpušteni radnici i predstavnici sindikata odbacili takve navode te slučaj ocijenili diskriminatornim i etnički motivisanim.

Otkazi su izazvali burne reakcije javnosti, političkih stranaka i predstavnika bošnjačkih institucija, uz zahtjeve da se cijeli slučaj ispita i utvrdi da li je došlo do diskriminacije pri odlučivanju o otkazima.

Novi konkurs JP “Komunalno” Mostar otvoren je 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, a prijave se podnose na adresu preduzeća u Zagrebačkoj ulici u Mostaru.