Preživjeli bh. planinari sa Elbrusa stigli u BiH

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus (Rusija), Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Euronews iz Gorske službe spasavanja Zenica.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva kojeg su preživjeli.

“Haris i Kemal stigli su noćas, slijedi period oporavka, a potom će organizovati konferenciju za novinare ili izdati zajedničko saopštenje o svemu”, naveli su iz GSS-a Zenica za Euronews.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoricu stradalih planinara.

U nesreći na Elbrusu, podsjećamo, život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Zbog tragedije, 28. jul je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.