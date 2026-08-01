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Preživjeli bh. planinari sa Elbrusa stigli u BiH

Preživjeli bh. planinari sa Elbrusa stigli u BiH

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus (Rusija), Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Euronews iz Gorske službe spasavanja Zenica.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva kojeg su preživjeli.

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“Haris i Kemal stigli su noćas, slijedi period oporavka, a potom će organizovati konferenciju za novinare ili izdati zajedničko saopštenje o svemu”, naveli su iz GSS-a Zenica za Euronews.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoricu stradalih planinara.

U nesreći na Elbrusu, podsjećamo, život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Zbog tragedije, 28. jul je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

Dvojica preživjelih planinara iz tragične nesreće na planini Elbrus (Rusija), Haris Adilović i Kemal Vidimlić, stigli su u Bosnu i Hercegovinu, potvrđeno je za Euronews iz Gorske službe spasavanja Zenica.

Iz GSS-a su naveli da po dolasku neće biti izjava za medije, kako bi se preživjelim planinarima omogućilo da se u miru i dostojanstvu vrate svojim porodicama nakon teškog iskustva kojeg su preživjeli.

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GSS Zenica: Radi se na povratku preživjelih Adilovića i Vidimlića

“Haris i Kemal stigli su noćas, slijedi period oporavka, a potom će organizovati konferenciju za novinare ili izdati zajedničko saopštenje o svemu”, naveli su iz GSS-a Zenica za Euronews.

Prema informacijama GSS-a, u narednim danima očekuje se i transport tijela stradalih planinara iz Ruske Federacije u Bosnu i Hercegovinu.

Nakon završetka svih administrativnih procedura i dopremanja posmrtnih ostataka, u Zenici će biti organizovana kolektivna sahrana za petoricu stradalih planinara.

U nesreći na Elbrusu, podsjećamo, život je izgubilo pet planinara iz Zenice, dr Meliha Čaušević, bračni par Alma i Denis Okanović, Almir Krivdić i Nermin Talam.

Zbog tragedije, 28. jul je proglašen Danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nakon nesreće, u Rusiji se već razmatra pooštravanje pravila za uspon na Elbrus.

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IzvorEuronews

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