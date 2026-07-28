Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio oltar u Međugorju

Iz MUP-a HNŽ potvrđeno je kako je na području Županije Zapadnohercegovačke policija uhapsila muškarca koji se sumnjiči za vandalske činove počinjene tokom noći u Međugorju, gdje je oskvrnut Gospin kip na Podbrdu, ispisane su uvredljive poruke, a požarom je oštećen vanjski oltar crkve sv. Jakova.

Policiji je rano jutros prijavljeno da je Gospin kip oštećen ispisivanjem različitih poruka, dok je pola sata poslije zaprimljena i prijava o požaru na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

Nadzorne kamere snimile su trenutak u kojem nepoznati muškarac tekućinom, za koju se pretpostavlja da je benzin, polijeva vanjski oltar, nakon čega ga zapaljuje.

Na Gospinu kipu i drugim lokacijama crnom bojom ispisane su uvredljive poruke, među kojima i natpis na engleskom jeziku „Devil in a skirt“, odnosno „Đavao u suknji“.

U blizini oltara postavljen je i transparent na poljskom jeziku na kojem je napisano:

„Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan i Jakov su prevaranti. Imam dokaze.“

Riječ je o imenima šestero međugorskih vidjelaca koji su 1981. godine izvijestili o prvim ukazanjima Gospe u Međugorju i porukama koje su, prema njihovim tvrdnjama, primali.

Zasad nisu objavljeni identitet, državljanstvo ni drugi podaci o uhapšenom muškarcu. Policija nastavlja poduzimati istražne radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti, motiv i eventualna povezanost osumnjičenika sa svim incidentima zabilježenima u Međugorju.

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak u kojem muškarac prilazi prostoru vanjskog oltara iza župne crkve svetoga Jakova u Međugorju, polijeva ga zapaljivom tekućinom, a potom izaziva požar.…