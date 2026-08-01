Nesvakidašnja nesreća u BiH, autobus zapeo u kanjonu 

Autobus, koji je saobraćao prema Livnu, danas je, 1. avgusta, zapeo prilikom prolaska kroz uski dio kanjona na magistralnom putu Banjaluka-Jajce. Zbog toga je saobraćaj nakratko bio otežan.

Prema fotografijama koje kruže društvenim mrežama, autobus se zaglavio prolazeći kroz jedan od najužih dijelova kanjona, pa su ostala vozila morala da sačekaju dok se situacija ne riješi.

Autobus je zaustavljen tik uz stijenu, dok su vozači i putnici iza njega bili primorani da čekaju nastavak puta.

Za sada nema informacija da je u ovom događaju bilo povrijeđenih niti kolika je materijalna šteta.