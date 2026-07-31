Preminuo bivši igrač AC Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi

Bivši igrač AC Milana i reprezentacije Italije Franco Baresi, jedan od najprepoznatljivijih igrača zlatnog doba italijanskog fudbala 1980-ih i 1990-ih, preminuo je u 66. godini, saopštio je njegov bivši klub u petak.

“Cijela historija AC Milana je u suzama nakon smrti Franca Baresija. Njegov primjer i integritet će zauvijek biti urezani u DNK kluba, baš kao i njegov kultni dres s brojem 6”, saopštio je klub na društvenoj mreži X.

Prošle godine, Baresijev bivši klub, u kojem je bio počasni potpredsjednik, saopštio je da je podvrgnut operaciji uklanjanja plućnog čvora i da mu je specijalista za rak propisao terapiju oporavka.

U februaru, Baresi je bio jedan od nosilaca olimpijskog plamena na ceremoniji otvaranja Zimskih igara u Milanu u Cortini, pojavljujući se uz bivšeg odbrambenog igrača Intera i reprezentacije Italije, Giuseppea Bergomija, svog dugogodišnjeg rivala na terenu.

Baresi se smatra ikonom AC Milana, proveo je cijelu svoju 20-godišnju karijeru u klubu, osvojivši šest titula Serie A i tri najveća evropska trofeja, te je bio kapiten tima 15 sezona prije penzionisanja 1997. godine.

Na kraju svoje igračke karijere, Milan je povukao iz upotrebe dres s brojem šest, čime je postao prvi igrač u historiji kluba koji je dobio tu čast.

Baresi je bio dio italijanske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo 1982. godine i bio je kapiten tima do finala 1994. godine, koje je završilo tijesnim porazom od Brazila u izvođenju penala, a Baresi je bio među igračima koji nisu uspjeli postići gol.

Čuveno je da je odigrao svih 120 minuta samo 25 dana nakon operacije koljena.

Njegova odanost Milanu uspostavljena je rano u njegovoj karijeri, ostajući s klubom kroz dva ispadanja u Serie B početkom 1980-ih i pomogao im da se vrate u najvišu ligu u oba navrata.

Baresi je bio temelj Milanove i italijanske odbrane skoro dvije decenije, kapiten kluba iz Serie A tokom najuspješnijeg perioda u njihovoj historiji i ostvario 81 nastup za nacionalni tim.

U eri kojom su dominirali fizički sposobni defanzivci, Baresi se istakao svojim čitanjem igre, redefinirajući ulogu čistača kombinirajući obrambeni autoritet sa sposobnošću pokretanja napada iz dubine.

Predvodio je proslavljenu odbranu Milana u kojoj su bili Paolo Maldini, Alessandro Costacurta i Mauro Tassotti, pomažući u usavršavanju visoke obrambene linije i ofsajd zamke koja je bila temelj Milanovog niza od 58 utakmica bez poraza u Seriji A i donijela ekipi Fabija Capella nadimak “Gli Invincibili” (Nepobjedivi).