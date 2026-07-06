Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz u jednom danu

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno u ponedjeljak u 8 sati podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH.

Povećanje plaća od tri posto koje je ponudila Vlada Kantona 10 ocijenjeno neprihvatljivim.

Uz niske plaće, ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežura od zakonski propisanog maksimuma.