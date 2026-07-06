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Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz u jednom danu

Kolaps zdravstva u Livnu: 31 ljekar dao otkaz u jednom danu

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno u ponedjeljak u 8 sati podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH.

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Povećanje plaća od tri posto koje je ponudila Vlada Kantona 10 ocijenjeno neprihvatljivim.

Uz niske plaće, ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežura od zakonski propisanog maksimuma.

Trideset i jedan ljekar Kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno u ponedjeljak u 8 sati podnijeli su otkaze nezadovoljni odnosom Vlade Kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava.

Livanjski ljekari nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji BiH.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Grad Zenica
Zenica 06.07.2026
Vremenska prognoza za naredna tri dana u BiH
Grad Zenica Rijeka Bosna U Porastu
Zeničko-dobojski kanton 05.07.2026
Objavljena nova rang-lista razvijenosti u FBiH: Zenica pala za 3 mjesta
Zeničko-dobojski kanton 03.07.2026
Sirovica: Stambeno zbrinjavanje branilaca prioritet, odobreno 214.456,50 KM za 13 korisnika

Povećanje plaća od tri posto koje je ponudila Vlada Kantona 10 ocijenjeno neprihvatljivim.

Uz niske plaće, ljekari upozoravaju i na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežura od zakonski propisanog maksimuma.

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IzvorFena
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