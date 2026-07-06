Podnesena krivična prijava protiv Nikšića i Lakića zbog Zakona o Novoj Željezari Zenica

Kompanija H&P d.o.o. Zvornik podnijela je krivičnu prijavu protiv premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića, zbog, kako navode, nezakonitosti prilikom donošenja Zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica.

Prema saopćenju ove kompanije, krivična prijava je 3. jula 2026. godine, putem pravnog zastupnika, dostavljena Posebnom odjelu za suzbijanje korupcije, organiziranog i međukantonalnog kriminala.

H&P tvrdi da su prijavu podnijeli zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH, a u vezi sa, kako navode, nezakonitostima prilikom predlaganja i usvajanja Zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH, te zbog navodnog nanošenja štete.

Ova prijava predstavlja nastavak pravne borbe koja se posljednjih mjeseci vodi oko budućnosti Nove Željezare Zenica.

Podsjetimo, Vlada Federacije BiH inicirala je donošenje posebnog zakona kojim bi se u Novoj Željezari uvela vanredna uprava, s ciljem da se spriječi stečaj i stvore uslovi za restrukturiranje kompanije i eventualni nastavak proizvodnje.

S druge strane, dio povjerilaca i zainteresovanih strana osporava zakonitost takvog postupka, smatrajući da se posebnim zakonom za jednu kompaniju zadire u postojeće stečajne i izvršne postupke te narušavaju prava povjerilaca.

Nakon što je Vlada FBiH pokrenula proceduru uvođenja vanredne uprave, Općinski sud u Zenici krajem prošle sedmice donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno odlučivanje o otvaranju stečajnog postupka nad Novom Željezarom, čime je privremeno zaustavljen stečaj dok traje razmatranje novog zakonskog okvira.

Nova Željezara Zenica već duže vrijeme posluje u izuzetno teškoj finansijskoj situaciji, proizvodnja je obustavljena, a kompanija se suočava s višemilionskim dugovima. Upravo zbog toga Vlada Federacije BiH zagovara model vanredne uprave kao alternativu stečaju, dok protivnici tog rješenja smatraju da je cijeli postupak proveden suprotno važećim propisima.

O daljnjim koracima u ovom slučaju odlučivat će nadležno tužilaštvo, koje će razmotriti navode iz podnesene krivične prijave i priloženu dokumentaciju.