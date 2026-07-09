NSRS usvojila zabranu isticanja zastave Armije RBiH, uvodi se kazna zatvora do pet godina

U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je po hitnom postupku usvojen Zakon o dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske kojim se za javno isticanje i promovisanje zastava i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine uvodi kazna zatvora i do pet godina.

Novi članovi Krivičnog zakona RS-a definišu kaznu do tri godine zatvora za isticanje zastave i simbola Armije RBiH, a kaznu od dvije do pet godina zatvora ukoliko to bude učinjeno uslijed nereda, nasilja i uznemiravanja javnosti.

Propisano je i oduzimanje zastave i simbola:

– Ko javno ističe, prikazuje, nosi, proizvodi, umnožava ili na drugi način stavlja u promet zastave, simbole, oznake, pozdrave, parole kojima se promoviše ili veliča Armija Republike Bosne i Hercegovine, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.

– Ako je usljed djela iz stava 1. ovog člana došlo do nereda, nasilja, uznemiravanja javnosti ili drugih teških posljedica za zajednički život naroda i ostalih koji žive u Republici Srpskoj, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od dvije do pet godina.

– Predmeti koji su bili namijenjeni ili upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela, oduzeće se, a njihovo uklanjanje i uništenje izvršiće se o trošku učinioca, stoji u članu 359b.

Osim zabrane isticanja zastave i simbola Armije RBiH, uvedena je i zabrana za veličanje Nezavisne Države Hrvatske.

Član koji se odnosi na veličanje NDH definiše da, osim u javnom prostoru, simboli te bivše države ne smiju biti isticani ni putem društvenih mreža i masovnih medija.”Ko putem štampe, radija, televizije, kompjuterskog sistema, društvene mreže ili na drugi način, na javnom mjestu ili javnom skupu promoviše, veliča, širi, podržava ili podstiče pozitivno vrednovanje, prihvatanje ustaštva ili ustaške ideologije Nezavisne Države Hrvatske, kazniće se kaznom zatvora do tri godine”, stoji u prvom stavu člana 359a.

Također je propisana kazna od dvije do pet godina zatvora ako djelo bude učinjeno uslijed nereda, nasilja i uznemiravanja.

Osim po tome što simboli NDH nisu prihvatljivi ni na društvenim mrežama, član zakona koji se odnosi na zabranu veličanja NDH, razlikuje se od člana koji definiše simbole Armije RBiH i u tome što je propisana kazna za organizatore i pomagatelje veličanja NDH.

Da bi ove izmjene stupile na snagu, potrebno je da prođe i Vijeće naroda RS-a te da ih potpiše i predsjednik RS-a. Zakon stupa na snagu nakon što bude objavljen u Službenom glasniku RS-a, a nakon čega će izvjesno uslijediti i apelacija Ustavnom sudu BiH.