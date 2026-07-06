Čelik saznao raspored po povratku u elitu: Premijerligaška sezona počinje gostovanjem u Mostaru

Nogometaši Čelika danas su saznali raspored utakmica za novu sezonu WWIN lige Bosne i Hercegovine, čime je i zvanično počelo odbrojavanje do prve utakmice nakon povratka Zeničana u društvo najboljih bh. klubova.
Nova sezona elitnog ranga bh. nogometa igrat će se sa deset klubova, a uz Čelik će među premijerligašima debitovati i banjalučki BSK, koji je izborio plasman iz Prve lige Republike Srpske.
Za Čelik će to biti prva premijerligaška sezona nakon šest godina pauze. Klub se vraća u elitni rang nakon što je prošle sezone osvojio naslov prvaka Prve lige Federacije BiH, čime je zaokružio dug put od Kantonalne lige Zeničko-dobojskog kantona do povratka među najbolje klubove u državi.
Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine je Borac, a uz njega će u novoj sezoni nastupati još Željezničar, Sarajevo, Zrinjski, Velež, Široki Brijeg, Radnik, Sloga Doboj, BSK i Čelik.
Žrijeb je odlučio da će Zeničani sezonu otvoriti jednim od najtežih mogućih gostovanja – protiv HŠK Zrinjski u Mostaru na stadionu Pod Bijelim brijegom.
Već u drugom kolu na Bilino polje stiže Široki Brijeg, dok će u trećem kolu Čelik gostovati kod aktuelnog prvaka Borca u Banjoj Luci.
Raspored prvih devet kola za NK Čelik:
1. kolo: HŠK Zrinjski – NK Čelik
2. kolo: NK Čelik – NK Široki Brijeg
3. kolo: FK Borac – NK Čelik
4. kolo: NK Čelik – FK Velež
5. kolo: FK Sloga Doboj – NK Čelik
6. kolo: NK Čelik – FK BSK Banja Luka
7. kolo: NK Čelik – FK Radnik
8. kolo: FK Željezničar – NK Čelik
9. kolo: NK Čelik – FK Sarajevo
Posebnu pažnju privlače gostovanje Željezničaru na Grbavici u osmom kolu te duel protiv Sarajeva na Bilinom polju u devetom kolu, koji bi mogli privući veliki broj gledalaca.
Povratak Čelika u Premijer ligu jedan je od najvećih sportskih događaja u Zenici posljednjih godina. Klub je nakon finansijskog kolapsa 2020. godine krenuo iz najnižeg ranga takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, da bi kroz nekoliko sezona izborio povratak među premijerligaše, uz uspješno okončan proces licenciranja za sezonu 2026/27.
Parovi prvih devet kola WWIN lige BiH za sezonu 2026/27:
1. kolo
- FK Željezničar – FK BSK Banja Luka
- FK Sarajevo – FK Radnik
- HŠK Zrinjski – NK Čelik
- NK Široki Brijeg – FK Sloga Doboj
- FK Borac – FK Velež
2. kolo
- FK BSK Banja Luka – FK Velež
- FK Sloga Doboj – FK Borac
- NK Čelik – NK Široki Brijeg
- FK Radnik – HŠK Zrinjski
- FK Željezničar – FK Sarajevo
3. kolo
- FK Sarajevo – FK BSK Banja Luka
- HŠK Zrinjski – FK Željezničar
- NK Široki Brijeg – FK Radnik
- FK Borac – NK Čelik
- FK Velež – FK Sloga Doboj
4. kolo
- FK BSK Banja Luka – FK Sloga Doboj
- NK Čelik – FK Velež
- FK Radnik – FK Borac
- FK Željezničar – NK Široki Brijeg
- FK Sarajevo – HŠK Zrinjski
5. kolo
- HŠK Zrinjski – FK BSK Banja Luka
- NK Široki Brijeg – FK Sarajevo
- FK Borac – FK Željezničar
- FK Velež – FK Radnik
- FK Sloga Doboj – NK Čelik
6. kolo
- FK BSK Banja Luka – NK Čelik
- FK Radnik – FK Sloga Doboj
- FK Željezničar – FK Velež
- FK Sarajevo – FK Borac
- HŠK Zrinjski – NK Široki Brijeg
7. kolo
- NK Široki Brijeg – FK BSK Banja Luka
- FK Borac – HŠK Zrinjski
- FK Velež – FK Sarajevo
- FK Sloga Doboj – FK Željezničar
- NK Čelik – FK Radnik
8. kolo
- FK BSK Banja Luka – FK Radnik
- FK Željezničar – NK Čelik
- FK Sarajevo – FK Sloga Doboj
- HŠK Zrinjski – FK Velež
- NK Široki Brijeg – FK Borac
9. kolo
- FK Borac – FK BSK Banja Luka
- FK Velež – NK Široki Brijeg
- FK Sloga Doboj – HŠK Zrinjski
- NK Čelik – FK Sarajevo
- FK Radnik – FK Željezničar
Ovaj raspored utvrđen je današnjim žrijebom u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a nova sezona WWIN lige BiH počinje 8. augusta.