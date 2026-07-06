Čelik saznao raspored po povratku u elitu: Premijerligaška sezona počinje gostovanjem u Mostaru

Nogometaši Čelika danas su saznali raspored utakmica za novu sezonu WWIN lige Bosne i Hercegovine, čime je i zvanično počelo odbrojavanje do prve utakmice nakon povratka Zeničana u društvo najboljih bh. klubova.

Nova sezona elitnog ranga bh. nogometa igrat će se sa deset klubova, a uz Čelik će među premijerligašima debitovati i banjalučki BSK, koji je izborio plasman iz Prve lige Republike Srpske.

Za Čelik će to biti prva premijerligaška sezona nakon šest godina pauze. Klub se vraća u elitni rang nakon što je prošle sezone osvojio naslov prvaka Prve lige Federacije BiH, čime je zaokružio dug put od Kantonalne lige Zeničko-dobojskog kantona do povratka među najbolje klubove u državi.

Aktuelni prvak Bosne i Hercegovine je Borac, a uz njega će u novoj sezoni nastupati još Željezničar, Sarajevo, Zrinjski, Velež, Široki Brijeg, Radnik, Sloga Doboj, BSK i Čelik.

Žrijeb je odlučio da će Zeničani sezonu otvoriti jednim od najtežih mogućih gostovanja – protiv HŠK Zrinjski u Mostaru na stadionu Pod Bijelim brijegom.

Već u drugom kolu na Bilino polje stiže Široki Brijeg, dok će u trećem kolu Čelik gostovati kod aktuelnog prvaka Borca u Banjoj Luci.

Raspored prvih devet kola za NK Čelik:

1. kolo: HŠK Zrinjski – NK Čelik

2. kolo: NK Čelik – NK Široki Brijeg

3. kolo: FK Borac – NK Čelik

4. kolo: NK Čelik – FK Velež

5. kolo: FK Sloga Doboj – NK Čelik

6. kolo: NK Čelik – FK BSK Banja Luka

7. kolo: NK Čelik – FK Radnik

8. kolo: FK Željezničar – NK Čelik

9. kolo: NK Čelik – FK Sarajevo

Posebnu pažnju privlače gostovanje Željezničaru na Grbavici u osmom kolu te duel protiv Sarajeva na Bilinom polju u devetom kolu, koji bi mogli privući veliki broj gledalaca.

Povratak Čelika u Premijer ligu jedan je od najvećih sportskih događaja u Zenici posljednjih godina. Klub je nakon finansijskog kolapsa 2020. godine krenuo iz najnižeg ranga takmičenja u Zeničko-dobojskom kantonu, da bi kroz nekoliko sezona izborio povratak među premijerligaše, uz uspješno okončan proces licenciranja za sezonu 2026/27.

Parovi prvih devet kola WWIN lige BiH za sezonu 2026/27:

1. kolo

FK Željezničar – FK BSK Banja Luka

FK Sarajevo – FK Radnik

HŠK Zrinjski – NK Čelik

NK Široki Brijeg – FK Sloga Doboj

FK Borac – FK Velež

2. kolo

FK BSK Banja Luka – FK Velež

FK Sloga Doboj – FK Borac

NK Čelik – NK Široki Brijeg

FK Radnik – HŠK Zrinjski

FK Željezničar – FK Sarajevo

3. kolo

FK Sarajevo – FK BSK Banja Luka

HŠK Zrinjski – FK Željezničar

NK Široki Brijeg – FK Radnik

FK Borac – NK Čelik

FK Velež – FK Sloga Doboj

4. kolo

FK BSK Banja Luka – FK Sloga Doboj

NK Čelik – FK Velež

FK Radnik – FK Borac

FK Željezničar – NK Široki Brijeg

FK Sarajevo – HŠK Zrinjski

5. kolo

HŠK Zrinjski – FK BSK Banja Luka

NK Široki Brijeg – FK Sarajevo

FK Borac – FK Željezničar

FK Velež – FK Radnik

FK Sloga Doboj – NK Čelik

6. kolo

FK BSK Banja Luka – NK Čelik

FK Radnik – FK Sloga Doboj

FK Željezničar – FK Velež

FK Sarajevo – FK Borac

HŠK Zrinjski – NK Široki Brijeg

7. kolo

NK Široki Brijeg – FK BSK Banja Luka

FK Borac – HŠK Zrinjski

FK Velež – FK Sarajevo

FK Sloga Doboj – FK Željezničar

NK Čelik – FK Radnik

8. kolo

FK BSK Banja Luka – FK Radnik

FK Željezničar – NK Čelik

FK Sarajevo – FK Sloga Doboj

HŠK Zrinjski – FK Velež

NK Široki Brijeg – FK Borac

9. kolo

FK Borac – FK BSK Banja Luka

FK Velež – NK Široki Brijeg

FK Sloga Doboj – HŠK Zrinjski

NK Čelik – FK Sarajevo

FK Radnik – FK Željezničar

Ovaj raspored utvrđen je današnjim žrijebom u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, a nova sezona WWIN lige BiH počinje 8. augusta.