Zeničanka Ena Tabak predvodi reprezentaciju BiH na Evropskom ekipnom prvenstvu u Gruziji

Najbolja bh. teniserka u konkurenciji do 12 godina i aktuelna državna prvakinja Bosne i Hercegovine, Ena Tabak, jutros je zajedno sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine otputovala u Gruziju, gdje će od 23. do 26. jula nastupiti na Evropskom ekipnom prvenstvu – Tennis Europe Summer Cup 2026.

Tabak će kao prva nositeljica igre predvoditi reprezentaciju Bosne i Hercegovine u kvalifikacionom turniru koji se održava u gradu Telaviju, a na kojem će mlade bh. teniserke pokušati izboriti plasman među najbolje evropske selekcije.

Pored Ene Tabak, boje Bosne i Hercegovine u ženskoj konkurenciji branit će Soraja Hrkaš i Ajlin Suljević iz Sarajeva, dok će reprezentaciju predvoditi selektor Harun Džemić.

Istovremeno, na Summer Cup je otputovala i muška reprezentacija Bosne i Hercegovine, i to u sastavu: Fejsal Bajramović, Ahmad Selimović i Nikola Gajić, a predvodi ih selektor Saša Vuković. Mladi bh. teniseri svoje mečeve igrat će u Istanbulu (Turska).

Uoči odlaska na prvenstvo, tokom prethodna dva dana u Sarajevu su održani završni pripremni treninzi bh. reprezentacije, nakon kojih su obje selekcije krenule put svojih odredišta.

Poziv u reprezentaciju i uloga prve nositeljice ekipe, za Enu Tabak predstavljaju još jedno veliko priznanje i potvrdu odlične forme i kontinuiteta rezultata koje mlada Zeničanka ostvaruje tokom ove sezone.

Nakon osvajanja titule državne prvakinje BiH, niza zapaženih nastupa na međunarodnim turnirima i uspješnih rezultata na Tennis Europe takmičenjima na kojima se afirmisala kao jedna od velikih nada bh. tenisa, ova mlada Zeničanka sada će imati čast da predvodi svoju državu na jednom od najznačajnijih ekipnih takmičenja u evropskom juniorskom tenisu.

Eni, njenim saigračicama, selektoru Harunu Džemiću, kao i muškoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine, želimo mnogo sreće i uspjeha na predstojećim mečevima.