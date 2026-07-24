Sveštenici godinama zataškavali seksualno zlostavljanje maloljetnika

Dugogodišnje seksualno zlostavljanje u sjemeništu, koje je počelo dok je žrtva bila maloljetna, sistemski se zataškavalo unutar Katoličke Crkve u Hrvatskoj posljednjih 15-ak godina.

Nasilje se nastavilo uprkos više prijava i najmanje jedne provedene istrage, ekskluzivno je objavio DNEVNIK.hr.

O zlostavljanju su bili obaviješteni hrvatski biskupi, ali i sam Vatikan, no godinama se ništa nije poduzimalo da bi se u potpunosti istražio slučaj i kaznio krivac za zlostavljanje, ali i oni koji su cijeli slučaj zataškavali.

DNEVNIK.hr do informacija je došao preko izvora s Kaptola i izvan Crkve te uvidom u dokumente, no nisu iznosili sve detalje kako bi zaštitili identitet žrtve.

Trenutno se u Crkvi razmatra šta učiniti vezano za ovaj slučaj, a o dramatičnosti situacije govore i pokušaji izbjegavanja odgovornosti i međusobnog prebacivanja krivnje među svećenicima, koji su svjesni koliko će ova afera štetiti Crkvi.

Seksualno zlostavljanje polaznika Međubiskupijskog sjemeništa (gimnazije) na zagrebačkoj Šalati, prema njegovim tvrdnjama, počelo je ranih 2000-ih, kada je imao samo 16 godina.

Trajalo je desetak godina, i nakon što je nastavio obrazovanje na Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu na petogodišnjem filozofsko-teološkom studiju.

Prema informacijama Dnevnika.hr. ispovjednici u sjemeništu su žrtvi, kad im se ispovjedio o zlostavljanju koje doživljava, govorili neka sve što prije zaboravi.

Dijelom i zbog toga, žrtva je razvila osjećaj krivnje, a zlostavljač ga je “držao pod kontrolom” svojim autoritetom, novčanim darovima i omogućavajući mu pristup alkoholu, koji je mladić sve češće konzumirao.