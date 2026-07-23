U nedjelju 460. skokovi sa Starog mosta

Mostar će i ove godine biti domaćin jedne od najprepoznatljivijih sportskih i turističkih manifestacija u Bosni i Hercegovini – tradicionalnih skokova sa Starog mosta, koji će u nedjelju okupiti najbolje skakače iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i hiljade posjetilaca iz cijelog svijeta.

Skokovi sa Starog mosta predstavljaju događaj koji decenijama simbolizira hrabrost, vještinu i bogatu tradiciju Mostara. Upravo zbog toga svake godine privlače veliku pažnju javnosti, a Stari most i obale Neretve postaju mjesto okupljanja brojnih građana, turista i zaljubljenika u ovaj jedinstveni sport.

Takmičenje će se, kao i prethodnih godina, održati u dvije discipline – skokovi na noge i skokovi na glavu (lasta), u kojima će se za prestižnu titulu najboljeg boriti najiskusniji mostarski skakači, ali i gosti iz drugih gradova.

Posebnu draž manifestaciji daje činjenica da skok s visine od oko 27 metara u hladnu Neretvu zahtijeva izuzetnu fizičku spremnost, tehniku i dugogodišnje iskustvo, zbog čega se skokovi sa Starog mosta smatraju jednim od najzahtjevnijih ovog tipa u svijetu.

Organizatori očekuju veliki broj posjetilaca, a zbog povećanog priliva turista i građana u staroj gradskoj jezgri moguće su posebne saobraćajne regulacije i pojačane mjere sigurnosti.

Tradicija skokova sa Starog mosta traje više od četiri i po stoljeća i predstavlja jedan od najvažnijih simbola Mostara. Nakon obnove Starog mosta, manifestacija je dodatno dobila na međunarodnom značaju, a danas je nezaobilazan dio turističke i kulturne ponude grada na Neretvi.

Ovogodišnji skokovi još jednom će spojiti sport, tradiciju i jedinstvenu atmosferu po kojoj je Mostar prepoznatljiv širom svijeta.

Očekuje se da će i ovog puta hiljade gledalaca s mosta, okolnih terasa i obala Neretve ispratiti svaki skok aplauzima, potvrđujući da su tradicionalni skokovi sa Starog mosta mnogo više od sportskog takmičenja – oni su dio identiteta Mostara i njegove višestoljetne baštine.