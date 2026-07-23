Udruženje SNOP Zenica kod premijera Pivića: Izgradnja Nove bolnice i Onkologije je opći interes Zenice i ZDK

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić i ministrica zdravstva dr. Aida Salčinović razgovarali su danas s predstavnicima Udruženja onkoloških pacijenata “SNOP” Zenica koje se bori za bolje uslove liječenja onkoloških pacijenata Zenice i ovog kantona. U fokusu razgovora bila je izgradnja novog kompleksa Kantonalne bolnice Zenica a posebno nove zgrade odjela Onkologije te finansiranje inovativnih lijekova za liječenje karcinoma.

Premijer Pivić ih je upoznao da je Vlada osigurala finansijska sredstva za izgradnju nove zgrade Onkologije na 8.000 kvadrata te da je provođenje tenderskih procedura prepušteno Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), ali da se još uvijek čeka urbanistička saglasnost koju treba da izda Grad Zenica. Također je naveo da su sredstva osigurana i za utopljavanje postojećih zgrada Internog i Infektivnog odjela i izgradnju novog energetskog bloka s kotlovnicom na zemni gas te da je u završnoj fazi idejni projekt za novi kompleks Kantonalne bolnice.

Izrazio je ogorčenje zbog kontinuiranih opstrukcija od strane Grada Zenice ali i odbijanja Gradskog vijeća da prihvati ponudu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da Vlada otkupi postojeće objekte Kantonalne bolnice za 16 miliona KM, koje bi otplatila u iduće četiri godine po 4 miliona.

“Ovo je zasigurno generacijski projekt za zdravstvo našeg kantona i borimo se za opće dobro, a s druge strane imamo opstrukcije i politizaciju. Nadam se da će prevladati razum i da će Gradsko vijeće konačno prihvatiti zvaničnu ponudu Skupštine našeg kantona, kako bismo napokon riješili imovinsko-pravne odnose i omogućili lakšu realizaciju izgradnje nove Kantonalne bolnice koja će imati isti kapacitet, oko 850 kreveta, ali četiri puta veću površinu, što će nam omogućiti svjetske standarde kod bolničkog liječenja”, rekao je premijer Pivić.

Predsjednik udruženja SNOP Boris Crljenica naglasio je da je izgradnja nove Kantonalne bolnice a posebno nove Onkologije jedan od najvažnijih prioriteta ovog udruženja.

“Udruženje smatra da sadašnja bolnica nije vlasništvo ni gradonačelnika ni Gradskog vijeća Zenica, a ona pripada gradu i stanovnicima ovog grada. Naš je zahtjev i uvjeren sam da to građani traže, da se gradi nova bolnica. Naš je prijedlog, ako treba da se proda, neka cijena bude 1 KM, jer je to opći interes. Ako je opći interes da se gradi Nacionalni stadion, a jeste opći interes, i da se besplatno dodijeli zemljište, onda je još veći interes da se gradi nova Kantonalna bolnica Zenica”, rekao je Crljenica.

Kada se radi o finansiranju nabavke skupih inovativnih lijekova za liječenje karcinoma, naveo je da je najveći problem što se nabavka finansira iz Federalnog fonda solidarnosti, koji, kako je rekao, već 20 godina ne funkcioniše, a Zeničko-dobojski kanton ne učestvuje u njegovom finansiranju.

SNOP Zenica traži da ovaj kanton privremeno preuzme finansiranje po uzoru na Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton Goražde, a da se trajno rješenje i realan izvor finansiranja pronađe kroz uvođenje dodatnih akciza na duhan i alkohol. Crljenica je naveo podatak da je Bosna i Hercegovina od akciza na duhan i alkohol u zadnjih deset godina uprihodovala 9,6 milijardi KM, a niti jedna marka nije izdvojena za Fond solidarnosti.

Premijer Pivić i ministrica Salčinović su pozdravili aktivnosti ovog udruženja te najavili da će sagledati mogućnosti da ovaj kanton iznađe načina za finansiranje inovativnih lijekova za oboljele od karcinoma. Najavili su i dolazak na okrugli sto „ONKOS 26“ koji će ovo udruženje organizovati u septembru, na drugu godišnjicu postojanja.