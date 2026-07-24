Veliki plan za zapad BiH: Brza cesta od Bihaća do Livna

Predstavnici Unsko-sanskog kantona i Kantona 10 pokrenuli su inicijativu za razvoj cestovnog koridora Bihać–Livno, koji bi u budućnosti mogao postati jedan od ključnih infrastrukturnih projekata zapadne Bosne.

Na sastanku održanom u Livnu predstavljena je preliminarna analiza buduće brze ceste, a obje strane izrazile su spremnost za zajednički nastup prema federalnim institucijama kako bi projekat dobio status strateškog razvojnog prioriteta.

Delegaciju Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona predvodila je ministrica Samra Mehić, a domaćini sastanka bili su predsjednik Vlade Kantona 10 Ivan Vukadin i predsjedavajući Skupštine Kantona 10 Jozo Ćosić.

Sastanku je prisustvovao i predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvet Jusić, zajedno sa saradnicima Ministarstva privrede USK.

Tokom razgovora predstavljena je Preliminarna analiza i koncept projekta brze ceste Bihać–Kupres, koju je na inicijativu Ministarstva privrede USK, izradio T3 Consulting Tim iz Sarajeva.

U fokusu sastanka bila je mogućnost nastavka ovog projekta prema Livnu, čime bi se uspostavio razvojni cestovni pravac koji bi povezivao Bihać, Bosanski Petrovac, Drvar, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Livno, uz mogućnost daljeg povezivanja s granicom Republike Hrvatske, autocestom A1 i Jadranskom obalom.

Prema predstavljenom konceptu, planirano je korištenje prirodnog koridora kraških polja zapadne Bosne, što bi omogućilo izbjegavanje visokih planinskih masiva te smanjilo potrebu za izgradnjom velikog broja dugih tunela i mostova.

Analiza predviđa rekonstrukciju i unapređenje postojećeg cestovnog pravca između Bihaća i Bosanskog Petrovca, dok bi nastavak trase prema Drvaru, Bosanskom Grahovu, Glamoču, Kupresu i Livnu bio predmet narednih faza stručne i projektne razrade.

Učesnici sastanka ocijenili su da projekt nadilazi značaj običnog cestovnog povezivanja dva kantona te predstavlja potencijalni razvojni koridor cijele zapadne Bosne.

Njegova realizacija, istaknuto je, doprinijela bi boljoj prometnoj povezanosti, jačanju privrede, razvoju turizma, privlačenju investicija i unapređenju logističkih kapaciteta ovog dijela Bosne i Hercegovine.

Predstavnici Ministarstva privrede USK i institucija Kantona 10 iskazali su zajednički interes za nastavak aktivnosti na razradi projekta.

Dogovoreno je da u narednom periodu budu provedene potrebne stručne i institucionalne pripreme, nakon čega će biti održan novi sastanak na kojem će se razmatrati konkretni modeli zajedničkog djelovanja.

Današnji sastanak označio je početak formalne međukantonalne saradnje s ciljem da se cestovni koridor Bihać–Livno, kroz zajednički nastup prema Vladi Federacije BiH i nadležnim federalnim institucijama, pozicionira među strateške infrastrukturne projekte od značaja za razvoj zapadne Bosne.