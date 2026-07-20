Otvoren stečajni postupak nad kompanijom “Tehnomax” iz Zenice

Općinski sud u Zenici donio je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad privrednim društvom “Tehnomax” d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Prof. Mustafe Čauševića broj 1. Stečajni postupak zvanično je otvoren 17. jula 2026. godine u 15 sati, a za stečajnu upraviteljicu imenovana je Merima Durmić iz Zenice.

Sud je pozvao sve povjerioce da u roku od 30 dana od objave oglasa u Službenim novinama Federacije BiH prijave svoja potraživanja Općinskom sudu u Zenici, uz propisanu sudsku taksu. Prilikom prijave potrebno je dostaviti podatke o firmi ili prebivalištu, pravni osnov i iznos potraživanja, kao i broj transakcijskog računa.

Istovremeno, povjerioci koji imaju prava osiguranja nad imovinom stečajnog dužnika obavezni su u istom roku obavijestiti stečajnu upraviteljicu o predmetima na kojima polažu pravo, dok su dužnici kompanije pozvani da bez odlaganja izmire svoje obaveze.

Ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 29. septembar 2026. godine u 12 sati u zgradi Općinskog suda u Zenici.

Iz obrazloženja sudskog rješenja proizlazi da je prethodni stečajni postupak pokrenut nakon prijedloga same kompanije, a privremeni stečajni upravitelj utvrdio je postojanje zakonskih uslova za otvaranje stečaja zbog platežne nesposobnosti. Glavni račun društva blokiran je od 1. oktobra 2025. godine, a društvo duže od 60 dana nije bilo u mogućnosti izmirivati dospjele obaveze, što predstavlja zakonski osnov za pokretanje stečajnog postupka.

Prema nalazu privremenog stečajnog upravitelja, “Tehnomax” nema nepokretnu imovinu, ali posjeduje pokretnu imovinu, uključujući motorno vozilo, robu čija je knjigovodstvena vrijednost veća od 800.000 KM te određena potraživanja od kupaca.

Istovremeno, ukupne dospjele obaveze društva prema povjeriocima procijenjene su na 674.324,25 KM. Sud je ocijenio da stečajna masa može pokriti troškove postupka te omogućiti djelimično namirenje povjerilaca.

Rješenjem je također naložen upis oznake “u stečaju” uz naziv društva u Registru privrednih subjekata, dok će umjesto dosadašnjeg direktora kao ovlašteno lice za zastupanje biti upisana stečajna upraviteljica Merima Durmić.