IM Kiril Klukin pobjednik 2. međunarodnog brzopoteznog šahovskog turnira „Sjećanje na šahiste grada Zenica“

U okviru 2. međunarodnog šahovskog turnira „Zenica Open 2026“ – Sjećanje na šahiste grada Zenica, koji se održava od 16. do 19. jula 2026. godine, u subotu, 18.07.2026. godine, uspješno je održan i 2. međunarodni brzopotezni šahovski turnir „Sjećanje na šahiste grada Zenica“.

Brzopotezni turnir počeo je odmah nakon završetka 5. kola standardnog turnira, a učesnici su, nakon napornog takmičarskog dana i višesatnih standard partija, pokazali izuzetnu volju, koncentraciju i ljubav prema šahu.

Turnir je odigran po švicarskom sistemu od 11 kola, uz tempo igre od 3 minute + 2 sekunde dodatka po potezu za svakog igrača.

Na turniru su nastupila 34 šahista na rejting listi Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Njemačke. Konkurencija je bila izuzetno kvalitetna, što potvrđuje i činjenica da je nastupilo devet tituliranih igrača, i to 2 internacionalna majstora (IM), 4 FIDE majstora (FM) i 3 međunarodna majstorska kandidata (CM).

Nakon 11 odigranih kola prvo mjesto, sa osvojenih 10 poena, osvojio je IM Kiril Klukin, koji je zasluženo ponio naslov pobjednika turnira.

Konačan plasman nagrađenih igrača:

1. IM Kiril Klukin

2. CM Andrei Skvortsov

3. CM Faris Čunjalo

4. FM Dejan Omorjan

5. FM Amir Hadžović

6. Goran Mijić

7. Darko Jovanović

8. IM Goran Trkulja

Turnir je prijavljen kod Međunarodne šahovske federacije (FIDE) te će biti rejtingovan za FIDE Blitz rejting listu.

Direktor turnira bio je Vedad Šestić, glavni sudija NA Dino Marković, dok je funkciju pomoćnog sudije obavljao NA Belmir Miskić.

Organizator upućuje iskrene čestitke svim učesnicima na fer i korektnoj igri, a posebno svim takmičarima koji su, nakon dvije zahtjevne standard partije odigrane istoga dana, pokazali veliku sportsku izdržljivost i učestvovali i na brzopoteznom turniru.

Završnica 2. međunarodnog šahovskog turnira „Zenica Open 2026“ – Sjećanje na šahiste grada Zenica na programu je u nedjelju, 19.07.2026. godine, kada će se odigrati posljednja dva kola. Šesto kolo počinje u 09:00 sati, dok je sedmo i ujedno posljednje kolo zakazano za 14:00 sati, nakon čega će uslijediti proglašenje pobjednika i svečana ceremonija zatvaranja turnira.

Svi rezultati, parovanja i ostali detalji o turniru dostupni su putem Chess-Results sistema na sljedećem linku: https://s1.chess-results.com/tnr1442308.aspx?lan=13&art=1&rd=11&turdet=YES&flag=30&SNode=S0