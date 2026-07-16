Policija pretresla stan i automobil u Zenici: Pronađena droga, uhapšen 36-godišnjak

Na području Zeničko-dobojskog kantona javni red i mir je narušen u devetnaest slučajeva. U navedenim slučajevima intervenisali su policijski službenici i protiv počinilaca prekršaja preduzeli zakonom predviđene mjere i radnje

Zenica

Dana 15.07.2026. godine, u ulici Odmut, od strane službenika Sektora kriminalističke policije, na osnovu naredbe Općinskog suda u Zenici izvršen je pretres stana i putničkog motornog vozila koje koristi lice B.D. rođeno 1990. godine, iz Zenice. Prilikom pretresa je pronađena materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, težine 43,1 grama. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga”, lice B.D. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Visoko

Dana 15.07.2026. godine, u 21.50 sati, u mjestu Gornje Moštre, od strane službenika Policijske stanice Visoko izvršenim pregledom lica O.A, rođenog 1983. godine, iz Visokog pronađena je materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga” lice O.A. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Zavidovići

Dana 15.07.2026. godine, u 18,30 sati, u mjestu Dubravice, od strane lica B.M., rođeno 1999. godine, iz Zavidovića je izvršeno oštećenje prozora na kući, vlasništvo lica B.H., iz Zavidovića. Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo “Oštećenje tuđe stvari” lice B.M. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje, te je nad istim zavedena kriminalistička obrada.

Tešanj

Dana 15.07.2026. godine, u 08,30 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Tešanj, obratio se uposlenik firme “Euro-Asfalt” d.o.o. Sarajevo, te prijavilo da je u mjestu Lepenica od strane nepoznatog lica iz dvije radne mašine izvršena krađa oko 400 litara pogonskog goriva, vlasništvo navedene firme. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Tešanj koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Krađa”.

Dana 15.07.2026. godine, u 11,20 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Tešanj, obratilo se lice O.E., iz Tešnja i prijavilo je u krugu firme “Saračević” d.o.o. Tešanj iz dva teretna motorna vozila, vlasništvo navedene firme, otuđeno oko 300 litara pogonskog goriva. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Tešanj koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela “Krađa”.

Kakanj

Dana 15.07.2026. godine, u 14,00 sati, u ulici Alije Izetbegovića, dogodila se saobraćajna nezgoda, u kojoj je učestovalo putničko motorno vozilo marke “Mercedes”, kojim je upravljala O.S., rođena 2007. godine, iz Kaknja i pješakinja P.I., rođena 1971. godine, iz Kaknja, koja je tom prilikom zadobila teške tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Kakanj koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode.

Žepče

Dana 15.07.2026. godine, u 19,25 sati, u mjestu Goliješnica, dogodila se saobraćajna nezgoda prevrtanjem četverocikla, kojim je upravljalo lice P.A., rođeno 1978. godine, iz Žepča, koje je tom prilikom zadobilo teške tjelesne ozljede konstatovane u Kantonalnoj bolnici Zenica. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Žepče koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju navedene saobraćajne nezgode

Na području Kantona dogodilo se još osam saobraćajnih nezgoda, u kojima je na vozilima pričinjena materijalna šteta.