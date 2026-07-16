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Budžetski korisnici u ZDK uskoro dobijaju regres: Objavljen datum i iznos

Budžetski korisnici u ZDK uskoro dobijaju regres: Objavljen datum i iznos

Zgrada Vlada Zeničko-dobojskog kantona
Zgrada Vlade Zeničko-dobojskog kantona

Zaposleni koji platu primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona regres za godišnji odmor dobit će 14. augusta 2026. godine.

Informaciju je objavio Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji je naveo da će regres biti isplaćen u iznosu od 50 posto prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine.

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Isplata se odnosi na sve radnike koji primaju plaću iz Budžeta ZDK, uključujući zaposlene u obrazovanju, zdravstvu, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi.

Visina regresa određena je u skladu s ranije usaglašenim opredjeljenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona i reprezentativnih sindikata da naknada za godišnji odmor iznosi 50 posto prosječne neto plaće u Federaciji BiH.

Zaposleni koji platu primaju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona regres za godišnji odmor dobit će 14. augusta 2026. godine.

Informaciju je objavio Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji je naveo da će regres biti isplaćen u iznosu od 50 posto prosječne plate u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 16.07.2026
Sindikat pozvao Vladu FBiH i Novu Željezaru Zenica za pregovarački sto: Radnici moraju biti prioritet
Nermin Nikšić
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Vlada ZDK i N/FSBiH nastavljaju partnerstvo na projektu izgradnje Nacionalnog stadiona BiH

Isplata se odnosi na sve radnike koji primaju plaću iz Budžeta ZDK, uključujući zaposlene u obrazovanju, zdravstvu, policiji, pravosuđu i kantonalnoj upravi.

Visina regresa određena je u skladu s ranije usaglašenim opredjeljenjem Vlade Zeničko-dobojskog kantona i reprezentativnih sindikata da naknada za godišnji odmor iznosi 50 posto prosječne neto plaće u Federaciji BiH.

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IzvorZenit.ba

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