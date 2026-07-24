Vlada ZDK odobrila prijem i zapošljavanje novih 105 policijskih službenika (VIDEO)

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je na današnjem zasjedanju Odluku o pokretanju procedure za prijem novih 105 policijskih službenika, kazao je premijer Nezir Pivić.

Od toga je, dodao je, predviđeno zapošljavanje 100 novih službenika u činu policajac te pet u činu mlađeg inspektora.

“Ovo je nastavak materijalnog i kadrovskog jačanja kapaciteta Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK. Dakle, u narednom će periodu biti provedene konkursne procedure za prijem novih 105 policijskih službenika”, kazao je Pivić, koji je dodao kako nastavljaju ulaganja u sektor sigurnosti.

Doneseno je nekoliko odluka u okviru Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za rekonstrukciju i izgradnju školskih objekata, za što je izdvojeno oko 365.000 KM.

“Najveći iznos izdvojen je za školu u Lašvi kod Zenice (osnovna škola-op.a.), oko 180.000 KM. Napominjem da su ovo dodatna sredstva za izgradnju školskog igrališta. Prethodno je izdvojen otprilike isti iznos. Radi se o jednom modernom školskom igralištu, koje će služiti učenicima koji idu u tu područnu školu”, kazao je Pivić.

U okviru Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica izdvojeno je 75.000 KM za izgradnju i rekonstrukciju lokalnog puta Mladoševica – Domisilca u Novom Šeheru, u iznosu od 50.000 KM te pojedinačne zahtjeve za pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera.

U okviru Ministarstva za privredu, odobreno je 22.500 KM Regionalnoj razvojnoj agenciji (REZ).

“Ovo je nastavak pomoći ovoj agenciji, iz razloga što rade vrlo korisne projekte. Ranije smo izdvajali sredstva koja prije svega služe za razvoj određenih projekata koji služe mladim poduzetnicima i razvoju IT/AI tehnologija, koje su vrlo važne za razvoj privrede ZDK”, kazao je Pivić.

Vlada ZDK danas je, nakon što je provedena konkursna procedura, dala i svoju saglasnost za potvrdu imenovanja nekoliko direktora škola u tom kantonu.

Utvrđena je i visina regresa za ovu godinu, koji će iznositi 853 KM te će biti isplaćen 14. augusta ove godine, a za ovu namjenu će izdvojiti 7.305.092 KM.

Regres će dobiti svih 8.564 zaposlenika organa uprave, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Ministarstva unutrašnjih poslova.