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Potpisan Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko

Potpisan Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani dao je saglasnost na Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko za period 2014–2034. godine po skraćenom postupku, čime su stvoreni uslovi za ubrzanu izradu jednog od najvažnijih planskih dokumenata za budući razvoj grada.

Protokol su potpisali gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić i direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Refik Zeković, uz saglasnost ministarstva.

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Ministar Adnan Šabani naglasio je da Ministarstvo nastavlja pružati punu podršku lokalnim zajednicama u unapređenju prostorno-planske dokumentacije, s posebnim fokusom na stvaranje uslova za razvoj privrede i jačanje poslovnog ambijenta.

„Kvalitetno prostorno planiranje predstavlja temelj odgovornog i održivog razvoja svake lokalne zajednice. Izmjenama i dopunama prostornih planova stvaramo pretpostavke za nove investicije, razvoj poslovnih zona, širenje i jačanje privrednih subjekata te realizaciju infrastrukturnih projekata koji doprinose ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta. Upravo zbog toga Ministarstvo će i dalje biti pouzdan partner lokalnim zajednicama u provođenju ovakvih procesa“, izjavio je ministar Šabani.

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Visoko bit će izrađene po skraćenom postupku, u skladu s važećim zakonskim propisima, s ciljem usklađivanja planskih rješenja s razvojnim potrebama grada, unapređenja uslova za razvoj privrede i privrednih subjekata te stvaranja kvalitetnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja.

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona Adnan Šabani dao je saglasnost na Protokol o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Visoko za period 2014–2034. godine po skraćenom postupku, čime su stvoreni uslovi za ubrzanu izradu jednog od najvažnijih planskih dokumenata za budući razvoj grada.

Protokol su potpisali gradonačelnik Grada Visoko Mirza Ganić i direktor Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Refik Zeković, uz saglasnost ministarstva.

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Ministar Adnan Šabani naglasio je da Ministarstvo nastavlja pružati punu podršku lokalnim zajednicama u unapređenju prostorno-planske dokumentacije, s posebnim fokusom na stvaranje uslova za razvoj privrede i jačanje poslovnog ambijenta.

„Kvalitetno prostorno planiranje predstavlja temelj odgovornog i održivog razvoja svake lokalne zajednice. Izmjenama i dopunama prostornih planova stvaramo pretpostavke za nove investicije, razvoj poslovnih zona, širenje i jačanje privrednih subjekata te realizaciju infrastrukturnih projekata koji doprinose ekonomskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta. Upravo zbog toga Ministarstvo će i dalje biti pouzdan partner lokalnim zajednicama u provođenju ovakvih procesa“, izjavio je ministar Šabani.

Izmjene i dopune Prostornog plana Grada Visoko bit će izrađene po skraćenom postupku, u skladu s važećim zakonskim propisima, s ciljem usklađivanja planskih rješenja s razvojnim potrebama grada, unapređenja uslova za razvoj privrede i privrednih subjekata te stvaranja kvalitetnijeg i konkurentnijeg poslovnog okruženja.

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IzvorSaopštenje za javnost

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