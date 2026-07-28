Privremena obustava saobraćaja u Perinom Hanu zbog održavanja “Mošćanica Festa 2026”
Privremena obustava saobraćaja u Perinom Hanu zbog održavanja “Mošćanica Festa 2026”
Služba za komunalne djelatnosti Grada Zenica obavijestila je učesnike u saobraćaju da će u nedjelju, 2. augusta 2026. godine, doći do privremene izmjene režima saobraćaja zbog održavanja defilea u okviru XII Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva “Mošćanica Fest 2026”.
Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi od 19:30 do 20:00 sati u ulici Bistua Nuova, na dionici od Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Perinom Hanu do džamije u Perinom Hanu.
Iz Gradske uprave navode da će se po završetku defilea i prolasku svih učesnika saobraćaj u potpunosti normalizovati te će biti omogućen redovan protok vozila.
Nadležni mole vozače za razumijevanje i strpljenje, te preporučuju da u navedenom periodu koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle eventualne gužve.
Služba za komunalne djelatnosti Grada Zenica obavijestila je učesnike u saobraćaju da će u nedjelju, 2. augusta 2026. godine, doći do privremene izmjene režima saobraćaja zbog održavanja defilea u okviru XII Međunarodnog festivala folklornog stvaralaštva “Mošćanica Fest 2026”.
Privremena obustava saobraćaja bit će na snazi od 19:30 do 20:00 sati u ulici Bistua Nuova, na dionici od Osnovne škole “Aleksa Šantić” u Perinom Hanu do džamije u Perinom Hanu.
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