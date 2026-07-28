Čelnici GSS-a Zenica putuju u Rusiju po preživjele planinare Adilovića i Vidimlića

Čelni ljudi Gorske službe spasavanja Stanica Zenica, danas će oko 13 sati sa sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku Federaciju te u gradu Mineralnye Vody preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova, koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović.
Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta.
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“Ne mogu Vam ništa više kazati, dok se ne vratimo iz Rusije. Tako smo se dogovorili. Adilović i Vidimlić će doći s nama, dok će tijela petero preminulih naknadno biti vraćena u zemlju. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta”, najavljuje Ahmetović.
Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali i 70 kilometara na sat, živote su izgubili članovi GSS-a i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadrić te doktorica Meliha Čaušević, koji su bili članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice.
Troje, od petero smrtno stradalih tek je jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja vrše istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su upravo Adilović i Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi.
Čelni ljudi Gorske službe spasavanja Stanica Zenica, danas će oko 13 sati sa sarajevskog aerodroma otputovati za Istanbul, odakle će avionom otputovati za Rusku Federaciju te u gradu Mineralnye Vody preuzeti dvojicu preživjelih svojih članova, koji su bili u sedmočlanoj zeničkoj ekspediciji na Elbrus, iz koje je pet članova smrtno stradalo, potvrdio je Feni predsjednik GSS-a Zenica i poznati zenički advokat Dino Ahmetović.
Osim Ahmetovića, u delegaciji će biti i načelnik GSS-a Zenica Kenan Hrustanović te jedan medicinski tehničar, koji će biti na usluzi povrijeđenima Harisu Adiloviću i Kemalu Vidimliću ako im zatreba medicinska pomoć u toku transporta.
Preporučeno
Pročitajte i ovo
“Ne mogu Vam ništa više kazati, dok se ne vratimo iz Rusije. Tako smo se dogovorili. Adilović i Vidimlić će doći s nama, dok će tijela petero preminulih naknadno biti vraćena u zemlju. Ne znamo da li je još obavljena obdukcija, sve ćemo to vidjeti kada dođemo na lice mjesta”, najavljuje Ahmetović.
Podsjetimo, u velikom nevremenu i udarima vjetra koji su dostizali i 70 kilometara na sat, živote su izgubili članovi GSS-a i bračni partneri Alma i Denis Okanović, zatim Nermin Talam, Almir Kadrić te doktorica Meliha Čaušević, koji su bili članovi Planinarskog društva Vedro iz Zenice.
Troje, od petero smrtno stradalih tek je jučer u poslijepodnevnim satima evakuisano sa ove planine te predato nadležnim tijelima Ruske Federacije, koja vrše istragu o ovom tragičnom događaju, a njihovo prepoznavanje izvršili su upravo Adilović i Vidimlić, koji su pod medicinskim nadzorom ruskih službi.