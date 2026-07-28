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Preminuo general Ramiz Dreković, ratni komandant Četvrtog i Petog korpusa Armije RBiH

Preminuo general Ramiz Dreković, ratni komandant Četvrtog i Petog korpusa Armije RBiH

U Sarajevu je u 69. godini života preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata, javlja Politicki.ba.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani RBiH.

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Tokom rata obavljjao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga preuzima komandu nad Četvrtim korpusom Armije RBiH u Mostaru, a potom obavlja i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH.

Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno.

U Sarajevu je u 69. godini života preminuo Ramiz Dreković, penzionisani general Armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od njenih najistaknutijih vojnih komandanata, javlja Politicki.ba.

Dreković je rođen 10. maja 1957. godine u Tutinu. Vojno obrazovanje stekao je na Vojnoj akademiji u Beogradu, nakon čega je službovao u Jugoslavenskoj narodnoj armiji. Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu napušta JNA i stavlja se na raspolaganje Teritorijalnoj odbrani RBiH.

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Tokom rata obavljjao je niz najviših vojnih dužnosti. Bio je prvi komandant Petog korpusa Armije RBiH sa sjedištem u Bihaću, gdje je udario temelje odbrane Bosanske Krajine. Nakon toga preuzima komandu nad Četvrtim korpusom Armije RBiH u Mostaru, a potom obavlja i dužnost načelnika Uprave za politička pitanja Generalštaba Armije RBiH.

Za svoje zasluge u odbrani domovine odlikovan je visokoškolskim i vojnim priznanjima, te je ostao zapamćen kao jedan od ključnih stratega u organizaciji oružanih snaga RBiH.

Informacije o terminu dženaze i komemoracije bit će objavljene naknadno.

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IzvorZenit.ba

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