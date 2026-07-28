SDP: SDA glasala za Zakon o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica, a danas osporava vlastitu odluku

Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine reagovala je na, kako navode, tvrdnje Stranke demokratske akcije (SDA) u vezi sa Zakonom o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, optužujući ovu stranku za obmanjivanje javnosti i osporavanje zakona za koji je ranije glasala.

U saopćenju SDP navodi da nije tačna tvrdnja SDA da je Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje na navedeni zakon. Ističu da Ured daje stručno mišljenje o pravnoj i tehničkoj usklađenosti propisa, dok se rok od deset dana, na koji se SDA poziva, odnosio na tabelu usklađenosti sa relevantnim propisima Evropske unije, a ne na usklađenost zakona s Ustavom Federacije BiH.

Iz SDP-a podsjećaju da je Zakon pripremljen u propisanoj proceduri, da ga je utvrdila Vlada Federacije BiH te da su ga usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH, navodeći da tokom zakonodavnog postupka nije osporena zakonitost njegovog donošenja.

U saopćenju se također ističe da su za usvajanje Zakona glasali i zastupnici i delegati SDA, zbog čega u SDP-u smatraju da su sadašnje kritike ove stranke kontradiktorne. Navode da SDA ili nije znala za šta glasa ili danas svjesno mijenja svoj stav.

SDP dalje tvrdi da se SDA sada priklanja argumentima kojima se pred Ustavnim sudom Federacije BiH osporava zakon, uključujući i zahtjev koji je, kako navode, podnesen iz Republike Srpske. U saopćenju poručuju da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva s ciljem zaštite Nove Željezare Zenica i očuvanja radnih mjesta.