SDP: SDA glasala za Zakon o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica, a danas osporava vlastitu odluku
SDP: SDA glasala za Zakon o vanrednoj upravi u Novoj Željezari Zenica, a danas osporava vlastitu odluku
Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine reagovala je na, kako navode, tvrdnje Stranke demokratske akcije (SDA) u vezi sa Zakonom o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, optužujući ovu stranku za obmanjivanje javnosti i osporavanje zakona za koji je ranije glasala.
U saopćenju SDP navodi da nije tačna tvrdnja SDA da je Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje na navedeni zakon. Ističu da Ured daje stručno mišljenje o pravnoj i tehničkoj usklađenosti propisa, dok se rok od deset dana, na koji se SDA poziva, odnosio na tabelu usklađenosti sa relevantnim propisima Evropske unije, a ne na usklađenost zakona s Ustavom Federacije BiH.
Iz SDP-a podsjećaju da je Zakon pripremljen u propisanoj proceduri, da ga je utvrdila Vlada Federacije BiH te da su ga usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH, navodeći da tokom zakonodavnog postupka nije osporena zakonitost njegovog donošenja.
U saopćenju se također ističe da su za usvajanje Zakona glasali i zastupnici i delegati SDA, zbog čega u SDP-u smatraju da su sadašnje kritike ove stranke kontradiktorne. Navode da SDA ili nije znala za šta glasa ili danas svjesno mijenja svoj stav.
SDP dalje tvrdi da se SDA sada priklanja argumentima kojima se pred Ustavnim sudom Federacije BiH osporava zakon, uključujući i zahtjev koji je, kako navode, podnesen iz Republike Srpske. U saopćenju poručuju da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva s ciljem zaštite Nove Željezare Zenica i očuvanja radnih mjesta.
Socijaldemokratska partija (SDP) Bosne i Hercegovine reagovala je na, kako navode, tvrdnje Stranke demokratske akcije (SDA) u vezi sa Zakonom o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica, optužujući ovu stranku za obmanjivanje javnosti i osporavanje zakona za koji je ranije glasala.
U saopćenju SDP navodi da nije tačna tvrdnja SDA da je Ured za zakonodavstvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje na navedeni zakon. Ističu da Ured daje stručno mišljenje o pravnoj i tehničkoj usklađenosti propisa, dok se rok od deset dana, na koji se SDA poziva, odnosio na tabelu usklađenosti sa relevantnim propisima Evropske unije, a ne na usklađenost zakona s Ustavom Federacije BiH.
Iz SDP-a podsjećaju da je Zakon pripremljen u propisanoj proceduri, da ga je utvrdila Vlada Federacije BiH te da su ga usvojila oba doma Parlamenta Federacije BiH, navodeći da tokom zakonodavnog postupka nije osporena zakonitost njegovog donošenja.
U saopćenju se također ističe da su za usvajanje Zakona glasali i zastupnici i delegati SDA, zbog čega u SDP-u smatraju da su sadašnje kritike ove stranke kontradiktorne. Navode da SDA ili nije znala za šta glasa ili danas svjesno mijenja svoj stav.
SDP dalje tvrdi da se SDA sada priklanja argumentima kojima se pred Ustavnim sudom Federacije BiH osporava zakon, uključujući i zahtjev koji je, kako navode, podnesen iz Republike Srpske. U saopćenju poručuju da će nastaviti koristiti sva raspoloživa pravna sredstva s ciljem zaštite Nove Željezare Zenica i očuvanja radnih mjesta.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.