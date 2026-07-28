Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, ostavljena jeziva poruka; zapaljen i oltar

U Međugorju je u noći s ponedjeljka na utorak došlo do niza incidenata u kojima je zabilježeno skrnavljenje vjerskih simbola i objekata na više lokacija.

Prema zvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), zaprimljene su prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.

“Današnjeg dana u 4:30 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo, Međugorje, oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja. Nakon toga, u 5:00 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je i prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju”, kazala je za Klix.ba glasnogovornica MUP-a HNK.

Prema pisanju lokalnih portala, na nedavno obnovljenom oltaru crkve sv. Jakova, a gdje je došlo do požara, nastala je materijalna šteta.

Kako prenosi Jabuka TV, na ogradi pored spomenika ostavljen je i transparent na kojem su ispisana imena međugorskih vidjelica (osobe koje su posvjedočile da su vidjele Gospu) uz poruku na poljskom jeziku “…to su prevaranti, imam dokaze”.

Gospin kip oskrnavljen je grafitima i crnom bojom, a ostavljen je i natpis “Devil in a skirt”.

Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji poduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja.

U toku je uviđaj, a više informacija će biti poznato nakon završetka.