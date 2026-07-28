Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, ostavljena jeziva poruka; zapaljen i oltar
Vandalizam u Međugorju: Kip Gospe premazan crnom bojom, ostavljena jeziva poruka; zapaljen i oltar
U Međugorju je u noći s ponedjeljka na utorak došlo do niza incidenata u kojima je zabilježeno skrnavljenje vjerskih simbola i objekata na više lokacija.
Prema zvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), zaprimljene su prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.
“Današnjeg dana u 4:30 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo, Međugorje, oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja. Nakon toga, u 5:00 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je i prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju”, kazala je za Klix.ba glasnogovornica MUP-a HNK.
Prema pisanju lokalnih portala, na nedavno obnovljenom oltaru crkve sv. Jakova, a gdje je došlo do požara, nastala je materijalna šteta.
Kako prenosi Jabuka TV, na ogradi pored spomenika ostavljen je i transparent na kojem su ispisana imena međugorskih vidjelica (osobe koje su posvjedočile da su vidjele Gospu) uz poruku na poljskom jeziku “…to su prevaranti, imam dokaze”.
Gospin kip oskrnavljen je grafitima i crnom bojom, a ostavljen je i natpis “Devil in a skirt”.
Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji poduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja.
U toku je uviđaj, a više informacija će biti poznato nakon završetka.
U Međugorju je u noći s ponedjeljka na utorak došlo do niza incidenata u kojima je zabilježeno skrnavljenje vjerskih simbola i objekata na više lokacija.
Prema zvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), zaprimljene su prijave da je oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja te da je došlo do požara na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova.
“Današnjeg dana u 4:30 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je prijavu da je u mjestu Podbrdo, Međugorje, oštećen Gospin kip ispisivanjem različitog sadržaja. Nakon toga, u 5:00 sati Policijska stanica Čitluk zaprimila je i prijavu da je izbio požar na vanjskom dijelu oltara crkve sv. Jakova u Međugorju”, kazala je za Klix.ba glasnogovornica MUP-a HNK.
Prema pisanju lokalnih portala, na nedavno obnovljenom oltaru crkve sv. Jakova, a gdje je došlo do požara, nastala je materijalna šteta.
Kako prenosi Jabuka TV, na ogradi pored spomenika ostavljen je i transparent na kojem su ispisana imena međugorskih vidjelica (osobe koje su posvjedočile da su vidjele Gospu) uz poruku na poljskom jeziku “…to su prevaranti, imam dokaze”.
Gospin kip oskrnavljen je grafitima i crnom bojom, a ostavljen je i natpis “Devil in a skirt”.
Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji poduzimaju potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenih događaja.
U toku je uviđaj, a više informacija će biti poznato nakon završetka.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.