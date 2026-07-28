Sarajka kažnjena zbog provociranja učesnika mirnog propalestinskog skupa (VIDEO)

Žena iz Sarajeva kažnjena je nakon što je provocirala učesnike mirnog propalestinskog okupljanja i šetnje održanih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Incident se dogodio 26. jula, tokom manifestacije “Doček humanitarnog konvoja za Palestinu”, a snimak događaja ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za TRT Balkan da je žena, rođena 1965. godine, sankcionisana u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Detalji o visini izrečene kazne nisu saopćeni.