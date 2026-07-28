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Sarajka kažnjena zbog provociranja učesnika mirnog propalestinskog skupa (VIDEO)

Sarajka kažnjena zbog provociranja učesnika mirnog propalestinskog skupa (VIDEO)

Žena iz Sarajeva kažnjena je nakon što je provocirala učesnike mirnog propalestinskog okupljanja i šetnje održanih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Incident se dogodio 26. jula, tokom manifestacije “Doček humanitarnog konvoja za Palestinu”, a snimak događaja ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za TRT Balkan da je žena, rođena 1965. godine, sankcionisana u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Detalji o visini izrečene kazne nisu saopćeni.

Žena iz Sarajeva kažnjena je nakon što je provocirala učesnike mirnog propalestinskog okupljanja i šetnje održanih u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Incident se dogodio 26. jula, tokom manifestacije “Doček humanitarnog konvoja za Palestinu”, a snimak događaja ubrzo se proširio društvenim mrežama.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrdili su za TRT Balkan da je žena, rođena 1965. godine, sankcionisana u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Detalji o visini izrečene kazne nisu saopćeni.

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IzvorZenit.ba

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