Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice (VIDEO)

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice – potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hristanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije.

“Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice”, dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Spasili se Haris i Kemal

“Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić”, kaže Hristanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te da ne može saopćiti imena poginulih.

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

Elbrus i ranije odnosio živote

Prema pisanju ruskih medija, i 19. jula tokom penjanja na Elbrus poginuo je dječa (11), a njegov otac je tada teško povrijeđen.

Spasioci su pronašli žrtvu i tijelo već 19. jula, ali je zbog mraka evakuacija morala biti odložena do sljedećeg jutra.

Takođe, početkom jula, turista iz Sankt Peterburga je pao sa visine od 5.100 metara i nije preživio prilikom penjanja na Elbrus…