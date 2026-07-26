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Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice (VIDEO)

Svih pet poginulih bh. planinara u Rusiji su iz Zenice (VIDEO)

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice – potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hristanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije. 

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“Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice”, dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Spasili se Haris i Kemal

“Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić”, kaže Hristanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te  da ne može saopćiti imena poginulih. 

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

Elbrus i ranije odnosio živote

Prema pisanju ruskih medija, i 19. jula tokom penjanja na Elbrus poginuo je dječa (11), a njegov otac je tada teško povrijeđen.

Spasioci su pronašli žrtvu i tijelo već 19. jula, ali je zbog mraka evakuacija morala biti odložena do sljedećeg jutra.

Takođe, početkom jula, turista iz Sankt Peterburga je pao sa visine od 5.100 metara i nije preživio prilikom penjanja na Elbrus…

Svih pet poginulih bosanskohercegovačkih planinara, koji su krenuli u osvajanje Elbrusa, najvišeg vrha Rusije, su iz Zenice – potvrdio je Feni načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović.

Hristanović bi, da nije zadobio povredu koljena, vjerovatno, također bio član ove ekspedicije. 

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Zenica 26.07.2026
Pet alpinista iz BiH poginulo na Elbrusu, informacija do MVP-a stigla preko GSS-a iz Zenice
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Kantonalni Sud Zenica
Zeničko-dobojski kanton 24.07.2026
Potvrđena odluka: Kantonalni sud odbio žalbe Vlade FBiH i Grada Zenice, nema vanredne uprave u Novoj Željezari

“Mogu vam samo potvrditi da su svi poginuli iz Zenice”, dvoje članova GSS Zenica i troje članova Planinarskog društva Vedro.

Spasili se Haris i Kemal

“Samo su se uspjeli spasiti Haris Adilović i Kemal Vidimlić”, kaže Hristanović, koji je dodao kako je tragične vijesti dobio još jučer, te  da ne može saopćiti imena poginulih. 

Od tada je u kontaktu s Ministarstvom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju ruskih medija, jučer se naglo pogoršalo vrijeme, nakon čega je dvjema osobama pozlilo, dok se za četiri osobe tragalo.

Elbrus i ranije odnosio živote

Prema pisanju ruskih medija, i 19. jula tokom penjanja na Elbrus poginuo je dječa (11), a njegov otac je tada teško povrijeđen.

Spasioci su pronašli žrtvu i tijelo već 19. jula, ali je zbog mraka evakuacija morala biti odložena do sljedećeg jutra.

Takođe, početkom jula, turista iz Sankt Peterburga je pao sa visine od 5.100 metara i nije preživio prilikom penjanja na Elbrus…

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IzvorFena

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