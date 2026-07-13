Zavidovići otkazali i koncert Dženana Lončarevića

Grad Zavidovići otkazao je i koncert Dženana Lončarevića, koji je trebao nastupiti u okviru manifestacije „Ljeto u gradu 2026“, čime je nastavljen ranije započeti potez organizatora nakon otkazivanja nastupa Alena Islamovića.
Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije donio odluku o otkazivanju Lončarevićevog koncerta iz istog razloga zbog kojeg je prethodno otkazan i koncert Alena Islamovića.
Kako je navedeno, organizatori su saznali da je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji u okviru manifestacije „Vlasinsko ljeto“, na dan kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
– U ovom slučaju želimo naglasiti da smo bili prinuđeni reagovati na isti način i da Grad Zavidovići ostaje dosljedan poštovanju prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići – navela je gradonačelnica.
Podsjetimo, ranije je otkazan i koncert Alena Islamovića nakon što je objavljeno da je 11. jula nastupio u Kraljevu na manifestaciji „Veseli spust na Ibru“. Organizatori su tada poručili da žele zadržati isti princip i odnos prema svim izvođačima kada je riječ o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.
Iz Grada Zavidovića najavili su da će javnost blagovremeno obavijestiti ko će zamijeniti Dženana Lončarevića u programu manifestacije „Ljeto u gradu 2026“.
Grad Zavidovići otkazao je i koncert Dženana Lončarevića, koji je trebao nastupiti u okviru manifestacije „Ljeto u gradu 2026“, čime je nastavljen ranije započeti potez organizatora nakon otkazivanja nastupa Alena Islamovića.
Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije donio odluku o otkazivanju Lončarevićevog koncerta iz istog razloga zbog kojeg je prethodno otkazan i koncert Alena Islamovića.
Kako je navedeno, organizatori su saznali da je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji u okviru manifestacije „Vlasinsko ljeto“, na dan kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.
– U ovom slučaju želimo naglasiti da smo bili prinuđeni reagovati na isti način i da Grad Zavidovići ostaje dosljedan poštovanju prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići – navela je gradonačelnica.
Podsjetimo, ranije je otkazan i koncert Alena Islamovića nakon što je objavljeno da je 11. jula nastupio u Kraljevu na manifestaciji „Veseli spust na Ibru“. Organizatori su tada poručili da žele zadržati isti princip i odnos prema svim izvođačima kada je riječ o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.
Iz Grada Zavidovića najavili su da će javnost blagovremeno obavijestiti ko će zamijeniti Dženana Lončarevića u programu manifestacije „Ljeto u gradu 2026“.
Radio Zenit svoj signal emituje putem frekvencije od 100.7 FM i putem interneta. U proteklim godinama smo uspjeli i praktično dokazati da ima smisla razmišljati pozitivno, osjećati se dobro i biti bolji.
Da bismo pružili najbolje iskustvo, koristimo tehnologije poput kolačića za čuvanje i/ili pristup informacijama o uređaju. Saglasnost sa ovim tehnologijama će nam omogućiti da obrađujemo podatke kao što su ponašanje pri pregledanju ili jedinstveni ID-ovi na ovoj veb lokaciji. Nepristanak ili povlačenje saglasnosti može negativno uticati na određene karakteristike i funkcije.
Funkcionalno
Uvijek aktivan
Tehničko skladištenje ili pristup je striktno neophodan za legitimnu svrhu omogućavanja korišćenja određene usluge koju izričito zahteva pretplatnik ili korisnik, ili u jedinu svrhu obavljanja prenosa komunikacije preko elektronske komunikacione mreže.
Preference
Tehničko skladištenje ili pristup su neophodni za legitimnu svrhu čuvanja preferencija koje ne zahteva pretplatnik ili korisnik.
Statistika
Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u statističke svrhe.Tehničko skladište ili pristup koji se koristi isključivo u anonimne statističke svrhe. Bez sudskog poziva, dobrovoljne saglasnosti od strane vašeg Internet provajdera ili dodatne evidencije treće strane, informacije sačuvane ili preuzete samo za ovu svrhu obično se ne mogu koristiti za vašu identifikaciju.
Marketing
Tehničko skladište ili pristup su potrebni za kreiranje korisničkih profila za slanje reklama ili za praćenje korisnika na veb lokaciji ili na nekoliko veb lokacija u slične marketinške svrhe.