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Zavidovići otkazali i koncert Dženana Lončarevića

Zavidovići otkazali i koncert Dženana Lončarevića

Dženan Lončarević
Dženan Lončarević

Grad Zavidovići otkazao je i koncert Dženana Lončarevića, koji je trebao nastupiti u okviru manifestacije „Ljeto u gradu 2026“, čime je nastavljen ranije započeti potez organizatora nakon otkazivanja nastupa Alena Islamovića.

Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije donio odluku o otkazivanju Lončarevićevog koncerta iz istog razloga zbog kojeg je prethodno otkazan i koncert Alena Islamovića.

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Kako je navedeno, organizatori su saznali da je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji u okviru manifestacije „Vlasinsko ljeto“, na dan kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

– U ovom slučaju želimo naglasiti da smo bili prinuđeni reagovati na isti način i da Grad Zavidovići ostaje dosljedan poštovanju prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići – navela je gradonačelnica.

Podsjetimo, ranije je otkazan i koncert Alena Islamovića nakon što je objavljeno da je 11. jula nastupio u Kraljevu na manifestaciji „Veseli spust na Ibru“. Organizatori su tada poručili da žele zadržati isti princip i odnos prema svim izvođačima kada je riječ o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Iz Grada Zavidovića najavili su da će javnost blagovremeno obavijestiti ko će zamijeniti Dženana Lončarevića u programu manifestacije „Ljeto u gradu 2026“.

Grad Zavidovići otkazao je i koncert Dženana Lončarevića, koji je trebao nastupiti u okviru manifestacije „Ljeto u gradu 2026“, čime je nastavljen ranije započeti potez organizatora nakon otkazivanja nastupa Alena Islamovića.

Odluku je saopćila gradonačelnica Zavidovića Erna Merdić Smailhodžić, navodeći da je Organizacioni odbor manifestacije donio odluku o otkazivanju Lončarevićevog koncerta iz istog razloga zbog kojeg je prethodno otkazan i koncert Alena Islamovića.

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Alen Islamović
Zeničko-dobojski kanton 13.07.2026
Zavidovići otkazali koncert Alena Islamovića nakon nastupa u Kraljevu 11. jula
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Delegacija Vlade ZDK odala počast žrtvama genocida u Srebrenici (FOTO)

Kako je navedeno, organizatori su saznali da je Dženan Lončarević 11. jula nastupio u Surdulici u Srbiji u okviru manifestacije „Vlasinsko ljeto“, na dan kada se obilježava godišnjica genocida nad Bošnjacima u Srebrenici.

– U ovom slučaju želimo naglasiti da smo bili prinuđeni reagovati na isti način i da Grad Zavidovići ostaje dosljedan poštovanju prema žrtvama genocida, njihovim porodicama i vrijednostima koje baštinimo, te smatramo da nakon takvog postupka Dženanu Lončareviću nije mjesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj Grad Zavidovići – navela je gradonačelnica.

Podsjetimo, ranije je otkazan i koncert Alena Islamovića nakon što je objavljeno da je 11. jula nastupio u Kraljevu na manifestaciji „Veseli spust na Ibru“. Organizatori su tada poručili da žele zadržati isti princip i odnos prema svim izvođačima kada je riječ o obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici.

Iz Grada Zavidovića najavili su da će javnost blagovremeno obavijestiti ko će zamijeniti Dženana Lončarevića u programu manifestacije „Ljeto u gradu 2026“.

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IzvorZenit.ba

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