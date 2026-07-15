Argentina nakon velikog preokreta srušila Englesku i izborila finale protiv Španije
Argentina nakon velikog preokreta srušila Englesku i izborila finale protiv Španije
Branilac naslova Argentina plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Engleskom rezultatom 2:1 u polufinalu odigranom u Atlanti. Gaučosi su do trijumfa stigli preokretom u završnici utakmice i tako ostali u utrci za odbranu svjetske titule.
Engleska je nakon prvog poluvremena bez pogodaka prva stigla do prednosti. U 55. minuti Anthony Gordon iskoristio je odličnu asistenciju Morgana Rogersa i doveo selekciju Thomasa Tuchela u vodstvo, što je u tom trenutku izgledalo kao veliki korak prema finalu.
Međutim, umjesto da nastavi napadati, Engleska se povukla i prepustila inicijativu Argentincima.
Kako se bližio kraj susreta, pritisak aktuelnih svjetskih prvaka postajao je sve jači. U 85. minuti Enzo Fernández fantastičnim udarcem vraća Argentinu u igru, a kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Lionel Messi je u sudijskoj nadoknadi ubacio precizan centaršut koji je Lautaro Martínez pretvorio u pogodak za konačnih 2:1 i veliko slavlje Argentine.
Za Lionela Messija ovo će biti nova prilika da se bori za još jednu svjetsku titulu, dok će Argentina pokušati postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja je uspjela odbraniti naslov svjetskog prvaka.
U velikom finalu, koje se igra 19. jula, Argentina će odmjeriti snage sa Španijom, koja je dan ranije savladala Francusku rezultatom 2:0 i prva izborila plasman u završni meč prvenstva. Ljubitelji nogometa tako će dobiti finale u kojem će se sastati aktuelni prvak svijeta i aktuelni prvak Evrope, što obećava spektakularnu borbu za najvrjedniji trofej svjetskog nogometa.
Branilac naslova Argentina plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede nad Engleskom rezultatom 2:1 u polufinalu odigranom u Atlanti. Gaučosi su do trijumfa stigli preokretom u završnici utakmice i tako ostali u utrci za odbranu svjetske titule.
Engleska je nakon prvog poluvremena bez pogodaka prva stigla do prednosti. U 55. minuti Anthony Gordon iskoristio je odličnu asistenciju Morgana Rogersa i doveo selekciju Thomasa Tuchela u vodstvo, što je u tom trenutku izgledalo kao veliki korak prema finalu.
Međutim, umjesto da nastavi napadati, Engleska se povukla i prepustila inicijativu Argentincima.
Kako se bližio kraj susreta, pritisak aktuelnih svjetskih prvaka postajao je sve jači. U 85. minuti Enzo Fernández fantastičnim udarcem vraća Argentinu u igru, a kada se činilo da će utakmica otići u produžetke, Lionel Messi je u sudijskoj nadoknadi ubacio precizan centaršut koji je Lautaro Martínez pretvorio u pogodak za konačnih 2:1 i veliko slavlje Argentine.
Za Lionela Messija ovo će biti nova prilika da se bori za još jednu svjetsku titulu, dok će Argentina pokušati postati prva reprezentacija nakon Brazila 1962. godine koja je uspjela odbraniti naslov svjetskog prvaka.
U velikom finalu, koje se igra 19. jula, Argentina će odmjeriti snage sa Španijom, koja je dan ranije savladala Francusku rezultatom 2:0 i prva izborila plasman u završni meč prvenstva. Ljubitelji nogometa tako će dobiti finale u kojem će se sastati aktuelni prvak svijeta i aktuelni prvak Evrope, što obećava spektakularnu borbu za najvrjedniji trofej svjetskog nogometa.
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