Uspostavljena veza iz Zenice za sezonski voz Sarajevo – Ploče

Željeznice FBiH obavijestile su putnike kako su uveli lokalni voz koji će omogućiti putnicima iz Zenice i drugih okolnih mjesta povezivanje na voznu liniju Sarajevo – Ploče.

Linija se uvodi od 11. jula te će omogućiti putnicima iz Zenice, Kaknja, Visokog i Ilijaša lakši dolazak i ostvarivanje veze na sezonski brzi voz na relaciji Sarajevo – Ploče – Sarajevo.

Putnici će imati priliku putovati na sljedeći način.

ODLAZAK (petak, subota i nedjelja)

– Lokalni voz kreće iz Zenice u 04:59 sati i stiže u stanicu Sarajevo u 06:39 sati.

– Sezonski voz polazi iz stanice Sarajevo u 07:15 sati i stiže u stanicu Ploče u 10:36.

POVRATAK (petak, subota i nedjelja)

– Sezonski voz polazi iz Ploča u 18:26 sati i stiže u stanicu Sarajevo u 21:54 sati.

– Lokalni voz polazi iz stanice Sarajevo u 22:02 sati i stiže u Zenicu u 23:42 sati.

Karte se mogu kupiti kod konduktera u vozu. Cijene povratnih karata za pojedine relacije:

Zenica – Ploče: 63,20 KM; Kakanj – Ploče: 57,90 KM; Visoko – Ploče: 55,00 KM; Ilijaš – Ploče: 53,60 KM.