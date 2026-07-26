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Radio Zenit i eXtra radio prilagodili program nakon tragedije na Elbrusu

Radio Zenit i eXtra radio prilagodili program nakon tragedije na Elbrusu

Nakon tragične vijesti da je pet planinara iz Zenice izgubilo život tokom ekspedicije na Elbrusu, najvišem vrhu Rusije, Radio Zenit i eXtra radio prilagodili su svoj današnji program u znak poštovanja prema stradalim sugrađanima.

Tokom cijelog dana na obje radio stanice emituje se muzika prilagođena ovom teškom trenutku, uz izostavljanje uobičajenog vedrijeg i zabavnog sadržaja, kako bi program odražavao tugu koja je zavladala Zenicom nakon jedne od najvećih planinarskih tragedija u novijoj historiji grada.

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Iako u Bosni i Hercegovini još nije formalno proglašen Dan žalosti, Radio Zenit i eXtra radio odlučili su da svoj program prilagode kao izraz pijeteta prema nastradalim planinarima i saosjećanja s njihovim porodicama, prijateljima i kolegama iz planinarske i spasilačke zajednice.

Podsjećamo, prema informacijama koje je potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice – dvoje članova Gorske službe spašavanja Zenica i troje članova Planinarskog društva “Vedro”.

U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.

Nakon tragične vijesti da je pet planinara iz Zenice izgubilo život tokom ekspedicije na Elbrusu, najvišem vrhu Rusije, Radio Zenit i eXtra radio prilagodili su svoj današnji program u znak poštovanja prema stradalim sugrađanima.

Tokom cijelog dana na obje radio stanice emituje se muzika prilagođena ovom teškom trenutku, uz izostavljanje uobičajenog vedrijeg i zabavnog sadržaja, kako bi program odražavao tugu koja je zavladala Zenicom nakon jedne od najvećih planinarskih tragedija u novijoj historiji grada.

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Pročitajte i ovo
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Iako u Bosni i Hercegovini još nije formalno proglašen Dan žalosti, Radio Zenit i eXtra radio odlučili su da svoj program prilagode kao izraz pijeteta prema nastradalim planinarima i saosjećanja s njihovim porodicama, prijateljima i kolegama iz planinarske i spasilačke zajednice.

Podsjećamo, prema informacijama koje je potvrdio načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović, svih pet poginulih planinara bili su iz Zenice – dvoje članova Gorske službe spašavanja Zenica i troje članova Planinarskog društva “Vedro”.

U tragediji su preživjeli Haris Adilović i Kemal Vidimlić, dok su poginuli Nermin Talam, Denis i Alma Okanović, Almir Krivdić i Meliha Čaušević.

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IzvorZenit.ba

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