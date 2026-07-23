Zeničani traže hitno uređenje vožnje električnih romobila

Forum građana Zenice uputio je danas Gradskom vijeću toga grada i zvanično Prijedlog odluke o uređenju korištenja električnih romobila i drugih lakih električnih vozila, potvrdio je predsjednik tog udruženja Mirsad Mujkić.

Dokument je nastao kao rezultat projekta “Nova vozila – jasna pravila”, čiji je cilj unapređenje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju kroz jasno uređenje korištenja električnih romobila i drugih novih oblika urbane mobilnosti, u sklopu kojeg su održali okrugli stol, proveli javnu kampanju #SigurnaZenica, organizirali potpisivanje peticije podrške građana, a naredni će korak biti zagovaračka inicijativa usmjerena prema gradskim vijećnicima.

– Nakon četveromjesečnog rada, uputili smo zvanično inicijativu na Gradsko vijeće Zenice s našim zahtjevom da se što hitnije pristupi donošenju lokalne odluke, koja bi donekle regulisala ovu oblast, kazao je Mujkić, koji je podvukao kako postoji vakuum u zakonskim rješenjima.

Koliki je interes građana tog grada za rješavanjem ovog probleme, svjedoči i 529 potpisa građana na njihovu peticiju, a koje su prikupili “za dva sata”.

– Mi smo u preporukama uzeli opšte primijenjena pravila, a imamo određene specifičnosti, jer Zenica ima neke biciklističke staze. Tako smo preporučili da se, gdje ih ima, romobili drže na biciklističkim stazama, a gdje ih nema da se zabrani korištenje trotoara za pješake, već da se ide uz desnu stranu kolovoza kaže Mujkić.

On ističe da je nužno što prije donijeti spomenuti zakon koji bi regulisao ovu oblast.