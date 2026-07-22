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UEFA potvrdila novi sistem kvalifikacija za Euro 2028, žrijeb je 6. decembra u zemlji koja nije domaćin

UEFA potvrdila novi sistem kvalifikacija za Euro 2028, žrijeb je 6. decembra u zemlji koja nije domaćin

UEFA Logo

Belfast će 6. decembra biti domaćin žrijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, potvrdila je UEFA na svojoj zvaničnoj stranici.

Najveća novost je svakako novi format kvalifikacija pošto će reprezentacije biti podijeljene u 12 grupa od po četiri, odnosno pet reprezentacija.

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Kvalifikacije će početi u martu 2027. godine, igrat će se još u junu, septembru i oktobru te završiti u novembru 2027. godine.

Bosna i Hercegovina će se naći u drugom ili trećem šeširu u zavisnosti od Lige nacija pa bi bilo krucijalno izboriti promociju u Ligu A ili zadržati opstanak u Ligi B.

Treba istaći da se mečevi Lige nacija se igraju u septembru, oktobru i novembru ove godine.

Domaćini Eura 2028 su Engleska, Škotska, Irska i Vels. Zanimljivo da će i reprezentacije domaćini igrati kvalifikacije s tim da je UEFA rezervisala dva mjesta za selekcije koje ne izbore plasman na završni turnir kroz kvalifikacije.

To znači da će biti formirana i nova tabela na kojoj će se nalaziti samo domaćini.

Na završni turnir će se direktno plasirati 12 pobjednika kvalifikacionih grupa kao i osam najboljih drugoplasiranih, dok će ostali drugoplasirani u baraž. Baraž je na programu u martu 2028. godine.

Belfast će 6. decembra biti domaćin žrijeba kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, potvrdila je UEFA na svojoj zvaničnoj stranici.

Najveća novost je svakako novi format kvalifikacija pošto će reprezentacije biti podijeljene u 12 grupa od po četiri, odnosno pet reprezentacija.

Preporučeno
Pročitajte i ovo
Zeničko-dobojski kanton 20.07.2026
Ustavni sud BiH odlučivat će o ustavnosti Zakona o vanrednoj upravi u zeničkoj Željezari
Zenica 19.07.2026
Reprezentativka BiH Sara Heljić Čamdžić novo pojačanje KK Jumper Taurus
Zenica 17.07.2026
BiH protiv Irana za svjetsko zlato – finale SP u sjedećoj odbojci uživo na BHRT-u

Kvalifikacije će početi u martu 2027. godine, igrat će se još u junu, septembru i oktobru te završiti u novembru 2027. godine.

Bosna i Hercegovina će se naći u drugom ili trećem šeširu u zavisnosti od Lige nacija pa bi bilo krucijalno izboriti promociju u Ligu A ili zadržati opstanak u Ligi B.

Treba istaći da se mečevi Lige nacija se igraju u septembru, oktobru i novembru ove godine.

Domaćini Eura 2028 su Engleska, Škotska, Irska i Vels. Zanimljivo da će i reprezentacije domaćini igrati kvalifikacije s tim da je UEFA rezervisala dva mjesta za selekcije koje ne izbore plasman na završni turnir kroz kvalifikacije.

To znači da će biti formirana i nova tabela na kojoj će se nalaziti samo domaćini.

Na završni turnir će se direktno plasirati 12 pobjednika kvalifikacionih grupa kao i osam najboljih drugoplasiranih, dok će ostali drugoplasirani u baraž. Baraž je na programu u martu 2028. godine.

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IzvorZenit.ba

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