Počelo uzorkovanje zemljišta za analizu u okolnostima obustave proizvodnje u Željezari Zenica

Dvodnevnim uzrokovanjem zemljišta na deset lokacija u samom gradu i prigradskim naseljima uz pogone Nove Željezare Zenica (NŽZ), danas je počela realizacija projekta “Eco Trace – Procjena zagađenja tla nakon industrijskog zagađenja” u tom gradu.

Udruženje Eko forum Zenica, uz podršku Gradske uprave Zenica i stručnu pomoć Federalnog agropedološkog zavoda te u saradnji sa Mjesnom zajednicom Tetovo, provodi projekt analize zemljišta na području grada, odnosno u zeničkim mjesnim zajednicama Podbrežje, Tetovo, Pehare, Ričice i Crkvice.

Cilj projekta i postupka, kako je istakao koordinator Daut Bajramović iz Eko foruma, jeste utvrditi stepen ekološkog oporavka tla nakon prestanka rada industrije, eventualna trajna žarišta zagađenja koja zahtijevaju sanaciju, prirodnu stopu smanjenja teških metala i drugih polutanata u odnosu na period 2010–2015.

“Cilj je da vidimo, nakon tri mjeseca od prestanka proizvodnje u pogonima NŽZ-a, kako se tlo ponaša. Da li je došlo do oporavka, u smislu kontaminacije ili i dalje imamo određena žarišta koja treba na neki način tretirati”, kazao je Bajramović, koji je najavio kako će novi podaci biti komparirani s podacima ranijih istraživanja.

Građani tog grada, posebno stanovnici naselja u blizini Željezare, dobit će pouzdane informacije o trenutnom stanju kvaliteta te sigurnosti korištenja svojih zemljišta za poljoprivredne aktivnosti.

Gradske službe i nadležna ministarstva dobit će naučno zasnovane podatke za planiranje sanacije i najboljeg načina korištenja zemljišta u naseljima neposredno uz bivšu NŽZ, koje je, što su potvrdila ranija ispitivanja, zbog industrijske proizvodnje bilo kontaminirano teškim metalima.

“Znamo da industrijsko zagađenja ostavlja trajne posljedice, više manje, odnosno dugotrajne posljedice na zemljište. Nama je cilj da po prvi put imamo stanje zemljišta u uslovima kada ne radi industrijska proizvodnja. Na nama je da insistiramo da se zemljište u naseljima koja su bila najviše ugrožena dovede u normalno stanje”, kazala je saradnica na projektu Sanja Mlađenović Stević iz istog udruženja.

Cilj je, kako je navela, istražiti zagađenost zemljišta, a što je bitno i za budućnost Zenice, s obzirom da bi taj grad trebao da krene drugim razvojnim koracima. U tom smislu, važno je da se ispita zemljište koje je iza sebe ostavila industrijska proizvodnja.